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12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak

Tüm emekliler her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor.

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Ek ödeme maaşın yüzde 4-5'i kadar oluyor. Maaş arttıkça ek ödeme tutarı da artıyor.
 
Ocakta 12.3 milyon emeklinin maaşıyla birlikte ek ödeme tutarı da artacak. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemede oranın artırılması için emeklilerden yoğun talep geliyor. Ayrıca Türkiye Emekliler Derneği de ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten en az yüzde 8-9 seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin gelirinde önemli artış yaşanacak. Örneğin; şu an maaşı 2 bin lira olan emeklinin aylık 80 liralık ek ödeme tutarı, oran yüzde 8 olursa 160, yüzde 9 olursa 180 liraya çıkacak.
 
 
(Güneş)

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