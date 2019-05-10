18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1343
  • 6,8949
  • 253.724
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

12.5 milyon emekliye bayram ikramiyesi 27-31 Mayıs arasında ödenecek

Yaklaşık 12.5 milyon emekliye bayram ikramiyesi 27-31 Mayıs arasında ödenecek. Söz konusu tarihe kadar emekli olacaklar da bu ikramiyeden yararlanacak.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Bu yıl yaklaşık 12.5 milyon kişi bin lira bayram ikramiyesi alacak. İkramiyelerin 27-31 Mayıs tarihleri arasında bayramdan önce hesaplarda olacağı belirtiliyor. Emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar liranın üzerinde ikramiye ödenecek. Söz konusu ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. 

Muştalı sürücü dehşeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TÜRGEV’e çirkin saldırı

TÜRGEV’e çirkin saldırı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Katar'dan Suudi Arabistan'a 'hac ve umre' çağrısı

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Guaido'dan yeni hamle

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 100 FETÖ'cü askere haciz talebi

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Venezuela'da sular durulmuyor! İtalya büyükelçisinin evine sığındı

Venezuela'da sular durulmuyor! İtalya büyükelçisinin evine sığındı

CHP’nin yalanlarına tek tek cevap verildi

CHP’nin yalanlarına tek tek cevap verildi
 

POPÜLER HABERLER

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Trafikte kamyon şoförüne baltayla saldırdı

Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanının şifreleri

Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanının şifreleri

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

WhatsApp o telefonlara geri dönüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA