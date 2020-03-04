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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firma para cezasına çarptırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili, 'Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı.' dedi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 10:14 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:34

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Pekcan, tıbbi maskede fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı." dedi.

Pekcan, "Reklam Kurulunda 13 firmadan 9'u maskede haksız fiyat artışı nedeniyle toplam 943 bin lira para cezasına çarptırıldı." açıklamasını yaptı.

Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'deki maske üretiminin ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda olduğunu söyledi.

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