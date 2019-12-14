1.3 milyon kişiye iş hedefi yıl bitmeden aşıldı
Ekonomideki iyileşme istihdam rakamlarına da yansımaya başladı. Yılbaşında 1 milyon 350 bin kişiye iş bulma hedefi koyan İŞKUR, yıl bitmeden hedefi yakaladı. İŞKUR 11 ayda 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirdi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu sene 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefini yılın 11 ayında aştı. Cafer Uzunkaya’nın döneminde önemli işlere imza atan İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçla çalıştı. İstihdam seferberliği kapsamında çalışmalarını sürdüren kurum, kendisine bu yıl 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirme hedefi koymuştu.
BİRÇOK ÜLKEYİ GEÇTİ
Öte yandan ise bu senenin ocak-kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 430 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, böylece geçen yılın aynı dönemine göre istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. İlk kez 2017’de bir yılda 1 milyon istihdam rakamını aşan kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı.
Ocak-kasım döneminde istihdamına aracılık edilenlerin 930 bin 328’i erkek, 454 bin 357’si kadınlardan oluştu. Kadınların işe yerleştirilmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.3 arttı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005’te 21.7 milyon olan iş gücünün bugün 33 milyonu aştığını, yüzde 45 olan iş gücüne katılım oranının yüzde 54’lere ulaştığını belirtti. Türkiye’nin, iş gücüne katılım oranındaki artış açısından birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: “İş gücü piyasasının bütün aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işverenlerimize, iş arayanlarımıza ve öğrencilerimize ulaştık. İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlı ve kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Hedefimiz 2022’de işsizliği tek haneye düşürmek.”
FONUN BÜYÜKLÜĞÜ 131 MiLYAR TL
İşsizlik Sigorta Fonu’nun amacının dışında kullanıldığına dair mesnetsiz iddialar olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu: “İşsizlik Sigorta Fonu, devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Devlet yüzde 1, işçi yüzde 1 ve işveren yüzde 2 katkı verir. Bu fon, milletimizin refahı, ülkemizin büyümesi için istihdamın desteklenmesine yönelik fayda gördüğü alanlarda işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan bir İŞKUR yönetim kurulu tarafından ilgili mevzuata göre etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmektedir. Bugün itibarıyla fonun varlığı, 131 milyar liradır. İstihdam teşviklerimizin de ön şartı istihdamı korumaktır ve dolayısıyla baktığımız zamanda da fonun varlığı her bir yıl artmaktadır.”
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