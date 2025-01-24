İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6872
  • EURO
    37,5335
  • ALTIN
    3193.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 1350 megavat mekanik kurulu güce sahip! Bakanlar kritik noktayı ziyaret etti
Ekonomi

1350 megavat mekanik kurulu güce sahip! Bakanlar kritik noktayı ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 1350 megavat mekanik kurulu güce sahip Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ziyaret etti.

AA24 Ocak 2025 Cuma 17:44 - Güncelleme:
1350 megavat mekanik kurulu güce sahip! Bakanlar kritik noktayı ziyaret etti
ABONE OL

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali olan Karapınar GES'i Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte ziyaret ettik. Karapınar GES, 1350 megavat mekanik kurulu gücü, yıllık 2,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile 1 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca yılda yaklaşık 2 milyon ton karbon emisyonunu engelleyerek 2053 net sıfır emisyon hedefimize büyük katkı sağlıyor."

"HEDEFE ULAŞACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZI DA GÜÇLENDİRDİ"

Bayraktar paylaşımında ayrıca elektrik kurulu gücünde 33 bin megavata ulaşan güneş ve rüzgar enerjisinin kapasitesini 2035'te 120 bin megavata çıkaracaklarını belirterek, "YEKA modeli kapsamında duyurduğumuz yarışmalara gösterilen büyük ilgi bu hedefe ulaşacağımıza olan inancımızı da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

  • Bakan Bayraktar
  • bakan şimşek
  • Karapınar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.