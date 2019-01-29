14 bin 800 kişiye iş

Türkiye’deki işsizlik sorunu ile mücadele etmek için tüm alanlarda topyekun bir mücadele başlatan hükümet, mesleki becerilerin gelişmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere hız verdi. Bu amaçla da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) mültecileri de kapsayacak şekilde harekete geçti.

146 MİLYARLIK TEŞVİK

Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi’ kapsamında, 14 bin 800 faydalanıcının niteliklerinin ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak. ‘Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi’nin açılışı toplantısında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında çok başarılı sonuçlar alındığını kaydetti. Erdem, “İstihdamı artırmaya yönelik uyguladığımız 17 farklı prim desteğinden her ay 1.7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız yararlanıyor. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004’ten bu yana 146.6 milyar liralık teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık” dedi

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da İŞKUR’un projeyle ile ilgili tüm hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi. Projenin ana eksenini oluşturan yarısı Türk, yarısı Suriyeli 14 bin 800 kişinin iş fonu, aktif iş gücü programlarıyla yetiştirilip istihdam edileceğini kaydeden Uzunkaya, bu kişilere dil eğitimleri, danışmanlık hizmetleri verileceğini söyledi. Suriyelilerin bulunduğu İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep’te bu programın etkin şekilde uygulanacağını, programın 2021’de biteceğini anlatan Uzunkaya, “Bizim arzumuz belki bu yılın sonunda, hiç olmazsa 2020’nin ilk döneminde bu projeyi tamamlamaktır. Yani zamanından bir yıl öncesinde bu projeyi tamamlamak” dedi. Uzunkaya, İŞKUR tarafından yılda 500 bin kişinin iş başı programlarından, mesleki eğitim kurslarından, girişimcilik programlarından faydalandırıldığını söyledi.

PROJE TAMAMLANIYOR

Cafer Uzunkaya, “İş başı programlarımıza katılan arkadaşlarımızın istihdam edilmesi, 1 yıl üzeri istihdamda olanların oranı yüzde 91.6’dır. Yani her yüz kişiden 92’si 1 yıl üzeri istihdamda kalmaktadır. Hem Suriyeli kardeşlerimizin hem de Türk vatandaşlarımızın bu projeden istifade etmesini sağlayacağız” diye konuştu.