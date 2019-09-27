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1.4 milyar dolarlık yatırım için imza

Ceyhan Endüstri Bölgesi’ndeki ilk petrokimya tesisini Rönesans, Cezayirli ortağı ile birlikte kuruyor. 1.4 milyar dolarlık dev yatırım için imzalar iki ülkenin enerji bakanlarının da katıldığı törenle dün atıldı.

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Ceyhan Endüstri Bölgesi’nin ilk endüstriyel üretim projesi olan 1.4 milyar dolarlık Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi’nin resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar atıldı. İmza törenine  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Sonatrach CEO’su Rachid Hachichi, GS Grup CFO’su Tae-jin Kim, UOP EAFSU Genel Müdürü Nigel Orchard ve Lyondellbasell Lisanslama Direktör Yardımcısı Maurizio Bacci katıldı. Projenin ortakları arasında Cezayirli Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, imza töreninde yaptığı konuşmada “Ülke olarak enerjinin her alanında önemli hamleler gerçekleştirmeye ve yerli kaynak üretimi konusunda yeni rekorlara imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye için 2023 yılının büyüme hikayesi enerji bağımsızlığı etrafında şekillenecek. Bu proje ile bir hedefimize daha ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

GÜVENLİ LİMAN

Dönmez “ Rönesans Holding ve Sonatrach’ın gerçekleştirdiği uzun vadeli anlaşma Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ettiğini gösteriyor” dedi. Cezayir Enerji Bakanı Mohamed Arkab ise “Rönesans ve Sonatrach’ın ortaklığı polipropilen alanında iki ülkenin de konumunu güçlendirecektir. Bu işbirliği iki ülke için enerji alanındaki güçlerini artırmak, her iki ülke ekonomisinin de kalkınması ve dostluklarını güçlendirmeleri için bir fırsattır” dedi.

HEDEF GLOBAL ÜRETİCİ 

Erman Ilıcak ise Rönesans’ın müteahhitlik projelerinin yanı sıra petrokimya alanında global bir üretici olmaya hazırlandıklarını ve süreçte Türkiye ekonomisinin en fazla dış ticaret açığı verdiği alanlardan birine odaklandıklarını açıkladı.

CARİ AÇIĞI 250 MİLYON DOLAR AZALTACAK

Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi, Türkiye’de özel sektörün tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük sıfırdan sanayi yatırımlardan biri olacak. Ceyhan Petrokimya ve Endüstri Bölgesi’nde 2020 sonunda inşaatına başlanacak tesis, son yıllarda bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en önemli endüstriyel yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Tesis 2023’te tamamlandığında Türkiye’nin cari açığını 250 milyon dolar azaltacak.  Projenin uluslararası resmi ortaklık ve lisans anlaşmaları için imzalar atıldı. Projenin ana ortakları arasında Cezayir’in milli enerji şirketi Sonatrach ve dünyanın lider mühendislik, tedarik ve inşaat şirketlerinden Güney Koreli GS E&C bulunuyor. 

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