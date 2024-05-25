Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini, bunun da Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, Ro-Ro hattının tekrar açılması ve yerel parayla ticaret yoluyla sağlanacağını bildirdi.

Şen, AA muhabirine, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu'nda değerlendirmede bulundu.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin iyileşme aşamasına geçtiğini belirten Şen, "Mısır bizim akrabamız, aile gibiyiz. Sanayi ve teknoloji kapasitemizi cömertçe paylaşmak istiyoruz. Kazan-kazan tamam ama aynı zamanda dayanışma ve işbirliği anlayışıyla yaklaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Şubat'taki ziyaretinin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Şen, bu ziyaretin tüm sektörlere gereken mesajı verdiğini söyledi.

Şen, Mısır'ın dünya ekonomisinden kaynaklanan mali sorunları aştığını, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de yansıyacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak 3 faktör bulunuyor. Birincisi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkili şekilde uygulanması, hizmetleri ve tarım ürünlerini içerecek şekilde genişlemesi. İkincisi Ro-Ro hattının tekrar açılması. Bu konuda da istekliyiz, Mısır'da da böyle bir eğilim görüyoruz. Üçüncüsü de yerel parayla ticaret. Hem bizim tarafımızda hem Mısır tarafında siyasi iradeyi gözlemliyebiliyoruz."

- TEKSTİLDE İLAVE YATIRIM HAZIRLIĞI



Mısır'ın ihracat yapacak kadar LNG üretmesi ve Türkiye'nin LNG ithalatının tekrar normale dönmesiyle bu hedefe çok daha rahat ulaşılabileceğini vurgulayan Şen, tekstil alanında Türkiye'nin bu ülkeye karşı önemli bir ilgisinin bulunduğunu dile getirdi.

Halihazırda 3 milyar doları aşkın yatırım hacminin bulunduğu bilgisini veren Şen, "Yatırımcılarımız ve tekstil üreticilerimiz yeni dönemde tekstil alanında ilave yatırımları düşünüyorlar. Bu konuda bazı yatırımcılarımız da adım attılar." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRK TURİZMCİLER TECRÜBELERİNİ MISIR'A AKTARIYOR



Şen, turizmcilerin de Mısır'a tecrübelerini aktardığına işaret ederek, "Mısır'daki oteller önemli orandaki eşyalarını, teçhizatlarını, mutfak ekipmanlarını Türkiye'den ithal ediyorlar. Türkiye'de çok iyi aquapark üreticileri var. Mısırlılar, onları da Türkiye'den alıyorlar." dedi.

Turizme sadece turist sayısı olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Şen, Türk turizm sektörünün Mısır ekonomisinde önemli bir organik parça olduğunu anlattı. Şen, "Dolayısıyla ilişkilerimiz çok boyutlu. Türkiye-Mısır ilişkilerinde tarihi, sosyal, kültürel, ailevi yakınlık, coğrafi yakınlık, ekonomi, ticaret ve turizm alanında büyük potansiyel sunuyor." diye konuştu.