145 iş konseyi ticari diplomasiye başlıyor

Bu kapsamda, 145 iş konseyiyle 1 yılda 1 milyon iş insanına ulaşacak. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “DEİK, Türkiye’nin mal ve hizmet ticaretini artırmayı, ülkemize daha fazla doğrudan yabancı yatırım gelmesini sağlamayı kendisine şiar edinmiştir. Türk şirketleri kurumsal kapasitelerini DEİK üzerinden artırma fırsatı elde edecek ve şirketlerimiz DEİK sayesinde küresel aktörler arasında daha kolay yer alabileceklerdir” dedi. Pekcan, “Bundan sonra Ticaret Bakanlığı olarak amacımız; Ticaret Ataşelerinin yapısını ülke bazında daha güçlendirmek, onları daha görünür kılmak ve DEİK iş konseyi başkanları ile koordineli çalışmalarını temin etmek” dedi. Pekcan, DEİK’te bölgesel olarak ayrı ayrı istişare toplantıları yapmayı istediklerini belirtti. DEİK Başkanı Nail Olpak ise “145 iş konseyimizle yeni bir ticari diplomasi atağı başlatma kararı aldık. Bu çerçevede, 2019 yılında düzenleyeceğimiz faaliyetlerle 1 milyon iş insanına ulaşacak ve dış ticaretimizin gelişmesi için çalışacağız. Bizler, gönüllü birer elçi olarak daha çok çaba sarf edeceğiz” dedi. Olpak, ticari diplomasi kavramını daha etkin bir şekilde anlatmak için Türkiye’de bir toplantı turu başlatacaklarını belirtti.