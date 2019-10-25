1453 Engelliler Spor Kulübü'ne yeni sponsor

FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi ekiplerinden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile 2019-2020 sezonu için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmza töreninde konuşan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Fuzul Grup'un kuruluşundan itibaren şirketin toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlama sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akbal, başta basketbol olmak üzere, coşku ve heyecan çemberine alan sporun çeşitli dallarına ve sporculara destek olduklarını belirterek, 2017 yılından bu yana 1453 Engelliler Spor Kulübü'nü desteklediklerini bildirdi.

Akbal, "Kulübün sponsorluğunu ilk kez üstlendiğimizde kamuoyunun engelli sporlarını daha fazla desteklemesini ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi'nden daha fazla haberdar olmasını hedefledik.1453 Engelliler Spor Kulübü ile olan iş birliğimiz bizim için çok değerli ve anlamlı. Umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu branş dalına kamuoyunun daha fazla ilgisini çekip bir farkındalık yaratmayı başaracağız." diye konuştu.

Türk sporunu desteklemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Akbal, "FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü'nün çok başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Yönetimimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada herkesin huzurunda her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

- "1. lige çıkmayı hedefliyoruz"

1453 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemal Özçelik ise yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bizim için de çok anlamlı bir gün. Kurulduğumuz günden bu yana kulübümüzü destekleyen FuzulEv'e ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen yıl yalnızca tek bir mağlubiyetle ligi bitirmeyi başardık. Bu sezonu ise FuzulEv'in de değerli desteğiyle namağlup kapatarak şampiyon olmayı ve 1. lige çıkmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA)