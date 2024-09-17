2025 yılında resmi ve dini tatillerin toplamı 16 gün ediyor. Toplamda 15 gün izin alıp bayram tatilleriyle birleştirdiğinizde önümüzdeki yılın 41 gününü gezerek geçirmeniz mümkün olacak.

Seyahatseverler için her yeni yıl yıl, farklı yerleri keşfedip anılarına yenisi ekleyecekleri yeni bir heyecan. 2025 yılı; bayram tatillerinin hafta sonu, resmi tatillerin ise hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle alıştığımız uzun tatilleri kapsamasa da, yeni yerler keşfetmeyi sevenler için harika fırsatlar sunuyor. 2025 yılındaki resmi ve dini tatil günlerini hesaplayıp, seyahat rotalarını şimdiden çizmek isteyenler ise hiç de az değil. Online seyahat uygulaması Obilet, 2025 tatil rotalarını şimdiden oluşturup 2025'e seyahatle girmek isteyenler için resmi ve dini tatilleri derledi. Günübirlik şehir keşiflerinden, birkaç gün izin alarak tatili uzatabileceğiniz alternatiflere kadar birçok öneriyi seyahatseverler için hazırladı. Buna göre 2025 yılında resmi ve dini tatillerin toplamı 16 gün. Çoğu hafta ortasına denk gelen resmi tatilleri, 2-4 günlük izinlerle birleştirip daha uzun tatil yapmak isteyenler yıllık izinlerinden bu günlere denk gelen 15 gün için izin aldıklarında 2025'te 41 günü tatilde geçirebiliyor.

YILBAŞINA 4 EKLEYİN

■ Yeni Yıl (1 Ocak): Bu tatili ister günübirlik gezilerde, isterseniz hafta başı 2 gün izin alarak 5 günlük uzun bir tatile çevirebilirsiniz.

■ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Hafta ortasına denk gelen bayramda hafta başı 2 gün izin alarak bu bayramı 5 günlük uzun bir rotaya dönüştürebilirsiniz.

■ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Pazartesi gününü içeren tek günlük bu tatil, hafta sonu tatiliyle birleştirilince 3 günlük kısa bir seyahate olanak tanıyor.

15 TEMMUZ'A 4 GÜN

■ Milli Birlik ve Demokrasi Günü (15 Temmuz): 15 Temmuz 2025 Salı günü olan Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde dilerseniz pazartesi günü için izin alarak 4 günlük keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz.

■ Zafer Bayramı (30 Ağustos): 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü kutlanacak Zafer Bayramı, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kısa kaçış planları için en ideal tarihlerden.

2 GÜN İZİNLE 5 YAPIN

■ Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim): Son sıcak havaları güneyde denize girmek için kullanabilirsiniz. Hafta ortası, çarşamba gününe denk gelen tek günlük Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta başı 2 gün izin alarak 5 günlük keyifli bir kaçamağa dönüştürün.

1 MAYIS'TA +3 GÜN

■ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Perşembe gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yakın şehirlere doğru bir rota çizebilirsiniz. Bunun yanı sıra cuma günü izin alarak bu tatili 4 günlük keyifli bir seyahat deneyimine de dönüştürebilirsiniz.

BAYRAMLARDA ÜÇER GÜN İZİNLE 9'AR GÜN TATİL

■ Ramazan Bayramı (30 Mart – 1 Nisan): 30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili haftanın kalan 3 günü de izin alınarak 9 güne uzatılabilinir.

■ Kurban Bayramı (6 - 9 Haziran): 6 Haziran Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı tatilini daha uzun bir seyahate dönüştürmek isterseniz 3 gün izin alarak 9 günlük bir plan da yapabilirsiniz.