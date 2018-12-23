150 bin emekliye seyyanen zam yapılarak, en düşük maaş bin liraya çıkarılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 53, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 79, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 733, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 21, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 149 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

TABAN BİN LİRA OLDU

Bu tablonun dışında, bin liranın altında maaş alan 150 bin emekli var. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, bu kişilerin maaşı bin liraya yükseltilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle en düşük emekli maaşı bin liraya çıkacak. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.

600 TL'YE VARAN ZAM

Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Yeni yılda 2 bin lira seviyesine yükselmesi beklenen asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Formül hayata geçerse, en düşük SSK emeklisi aylığında yaklaşık 600 lira artış olacak.

HESAP DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü, SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerekse zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

(Güneş)