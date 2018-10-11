150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak
Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.
Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, bu ay içinde Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilerin maaşında iyileştirme yapılacak.
Bin liranın altında maaş kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.