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150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak

Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak.

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Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, bu ay içinde Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilerin maaşında iyileştirme yapılacak.
 
Bin liranın altında maaş kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak. 
 
(Güneş)

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