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Ekonomi

150 bin TL maaşa eleman bulamıyorlar! İnşaatta randevu dönemi başladı

İnşaat sektöründe eleman sıkıntısı had safhaya ulaştı. Aylıkları 150 bine kadar çıkan ustalar, rezervasyonla çalışıyor. Özellikle deprem bölgesindeki firmalar, 70-150 bin TL maaşa eleman bulamadıklarından şikayetçi. Olanlar da rezervasyon sistemiyle çalışıyor, inşaatlar sıra gelsin diye bekliyor.

Akşam Gazetesi19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:22 - Güncelleme:
150 bin TL maaşa eleman bulamıyorlar! İnşaatta randevu dönemi başladı
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Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından hissedilmeye başlanan inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı zirveye çıktı. Özellikle deprem bölgesinde kalifiye eleman bulamayan inşaat firmaları, 70-150 bin TL maaşla eleman bulamadıklarını, buldukları ustaların da rezervasyonla çalıştığını anlattı.

TRANSFERİ ZOR

Adanalı müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, "Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var" dedi.

AFRİKA'DAN GETİRELİM

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, "Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Çünkü herkesten talep var. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor" diye konuştu.

ESKİ USULE DÖNELİM

Yükselyalçın, ailelerin çocuklarını sadece avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendirmesinin birçok sektörde ara eleman bulunmamasına neden olduğuun anlattı. Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, "Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı" ifadelerini kullandı.

25 BİN MAHKUMU SEKTÖRE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

Akşam Gazetesi'ne konuşan, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Birliği Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da sektörde 'kalifiye eleman' sorunu yaşandığını vurguladı. Karslıoğlu, "Dışarıdan eleman getirmek sorunu çözmez. Bu kadar işsiz insanımız varken neden dışarıdan eleman getirelim? Bu öneriye sıcak bakmıyoruz. Bu yanlış ve hukuka aykırı" dedi. DAİMFED çatısı altında bin 100 müteahhit ve onlara ait inşaatlarda çalışan, yaklaşık 57 bin SGK'lı işçi olduğuna dikkat çeken Karslıoğlu, "Yaptığımız çalışmalarda inşaat sektöründe en çok ihtiyaç duyulan 15 meslek grubunu belirledik. Bunlar elektrik, sıhhi tesisat, boya ve kalıp ustasıyla birlikte demir bağlama, elektro-fizyon kaynak, demir kaynak, gazaltı kaynak, seramik, mobilya, PVC doğrama, parke döşeme, mermer ustası, iş makinesi operatörü, paletli kepçe operatörü, vinç operatörü" ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Mustafa Karslıoğlu, "Terör ve yüz kızartıcı suçlar dışında şu anda açık cezaevlerinde bulunan erkek ve kadın mahkumlara eğitim verip, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda 'kalifiye eleman' yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda ilk adımı Adana'da attık. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızla yaptığımız çalışmada 2 bin 300 kişiyi tespit ettik. Diğer illerle birlikte bunu 25 bin kişiye çıkaracağız" diye konuştu.

  • inşaat sektörü
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