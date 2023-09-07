150 milyar metreküplük doğal gaz! Bakan Bayraktar resmen tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısının ardından bugün gazetecilerin sorularını cevapladı. Bayraktar, OVP genelinde enerjiyle alakalı üç temel amaca hitap etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir tanesi enerjide tabii ki sürdürülebilir bir arz güvenliğini sağlamak istiyoruz. Zaten bizim bu ulusal enerji planlamamızda uzun dönem yani 30 yıllık enerji planlamamızın da en temel noktalarından bir tanesi. OVP'de de en önemli hususlardan birisi. Bu arz güvenliği sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için elbette ki dışa bağımlılığı azaltmak var. Bunun içerisinde ve artık ajandamızda dün de önemli yapısal noktalardan biri olarak ifade edildi yeşil dönüşüm. Yani Cumhurbaşkanımızın konuşmasında sıkça vurguladığı 2053 karbon nötr bir ekonomi olma hedefi doğrultusunda bir yeşil dönüşüm, enerji dönüşümünden bahsediyoruz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİR TANESİ YENİLENEBİLİR ENERJİNİN KULLANIMI"

Enerji dönüşümünün en önemli unsurlarından birinin yenilenebilir enerji kullanımı olduğunu bildiren Bayraktar, "Bunda biraz daha agresif hedeflerle yürüyoruz. Özellikle rüzgar ve güneşte her yıl 5 bin megavatlık bir kurulu güçle önümüzdeki 12 yılı aslında biz planladık ama bu Orta Vadeli Program'da da ilgili yıllarda bu yatırımları yapmak istiyoruz. Elbette burada ulusal ve uluslararası yatırımcılar olacak. İşte Körfez ziyaretimizin en önemli kapsam maddelerinden bir tanesi buydu. Onun dışında bu dışa bağımlılığı azaltma anlamında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması var. İşte Sakarya gazı, Gabar petrolü gibi ama bütün bunların yanında bunlara ilaveten milli petrol ve gaz şirketlerimizin yurt dışında yapacakları faaliyetler, ortaklıklar. Yani özellikle Irak doğal gazının, Irak petrolünün Türkiye'ye gelmesi ve bizim orada daha aktif bir rol almamız söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE NET İHRACATÇI KONUMUNA GELMEK İSTİYOR"

Programın içerisinde nükleer enerjinin de yer aldığını söyleyen Bayraktar, "Zaten ulusal enerji programımızda da vardı ve madencilik var. Doğrusu Türkiye çok hızlı bir şekilde madenler tarafında ve yer altı kaynaklar tarafında net ihracatçı konumuna gelmek istiyor. Böyle bir hedef kendimize koyduk. Ve bütün bu maden kaynaklarının uluslararası standartlarda aranarak ekonomiye kazandırılması hedefi ve programı var. Elbette bunu sorumlu madencilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirmek, çevreyle uyumlu şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Bütün bunları yine bu politika, tedbirler başlığı altında eğer değerlendirmek gerekirse orada stratejik ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, enerji ve gıda arz güvenliğinin temini, bölgesel bağlantısallığının arttırılması, uzak kıtalarla bağların kuvvetlendirilmesine yönelik politikalar, ulusal öncelikler doğrultusunda etkin ve bütüncül bir biçimde sürdürülecektir ifadesi söz konusu. Ve devamında öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye'nin bir enerji ve lojistik merkezi haline getirilmesi hedefi kapsamında derinleşip çeşitlendirilecektir. Programın önemli unsurlarından bir tanesi" şeklinde konuştu.

"150 MİLYAR METREKÜP YILLIK GİRİŞ KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK"

İstanbul Finans Merkezi'nde enerji ve maden ile alakalı şirketlerin de yer alacak olmasına değinen Bayraktar, "Özellikle Trakya Doğalgaz Merkezi çok konuşuldu. Türkiye şu anda geçmiş yıllarda özellikle doğal gaz altyapısına yaptığı yatırımlarla Karadeniz doğal gazının tam anlamıyla da üretime girmesiyle beraber 2028 yılına kadar 150 milyar metreküp yıllık giriş kapasitesine sahip olacak doğal gazda. 2023, bizim tahminlerimizce 51 milyar metreküpte bitecek. Yani tükettiğinin çok ötesinde birçok farklı kaynaktan, ki önümüzdeki dönemde farklı ülkelerden gelen yaklaşık 7-8 tane farklı boru hattıyla farklı ülkelerden de gaz kaynakları bunlara ilave olabilir. Artabilecek LNG ile, sıvılaştırılmış doğal gazla da çeşitlenmiş, dolayısıyla aslında onlarca farklı ülkeden kaynağın ülkemize geldiği bir altyapıya sahibiz şu anda" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNİ DE ARTIRMAYA YÖNELİK HEDEFLERİMİZ VAR"

Doğal gaz depolama kapasitesini de artırmaya yönelik hedefleri olduğuna değinen Bakan Bayraktar, "Bu önümüzdeki dönemde bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında zaten doğal olarak Türkiye doğal gaz anlamında ticaret merkezi, hem fiziki anlamda olmuş olacak. Dolayısıyla Trakya'da daha fiziki doğal gaz merkezinden bahsediyoruz. Yani orada depolarıyla, boru hatlarının birbiriyle olan bağlantısını sağlamış olarak ama Ataşehir'deki finans merkezinde, bunun ticaretinin yapıldığı ve Türkiye'de bir belki İstanbul gaz endeksi diyebileceğimiz doğal gaz referans fiyatının oluştuğu bir merkezden bahsediyoruz. Ama Cumhurbaşkanımızın vizyonunda şu var; bunu biraz daha öteye taşıyıp, madenleri de, metalik madenler önümüzdeki dönemde çok daha yoğun konuşulan, aslında şu anda konuşulacak olan kritik madenler. Özellikle depolama teknolojileri, yeni teknolojilerdeki kritik madenlerin, stratejik madenlerin de içerisinde olabileceği, Türkiye'nin daha güçlü olduğu madenlerin belki ilk etapta ticaretinin ve referans fiyatlamasının yapılacağı daha kapsamlı bir emtia borsası şeklinde bir hedef önümüzde var" dedi.