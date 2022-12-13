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Ekonomi

150 milyon net petrol rezervi keşfedildi: İlk kez görüntülendi

Türkiye enerji hamleleri kapsamında doğal gaz ve petrol aramalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Gabar Dağı'nda tespit edilen 150 milyon net petrol rezervi ilk kez görüntülendi.

TRT Haber13 Aralık 2022 Salı 08:07 - Güncelleme:
150 milyon net petrol rezervi keşfedildi: İlk kez görüntülendi
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Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Şehit jandarma Esma Çevik'in adının verildiği alanı ilk kez TRT Haber görüntüledi.

2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıkladı. "Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik." dedi.

Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5 bin varillik üretimin yapıldığı sahayı ilk kez görüntülendi.

  • Gabar Dağı
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