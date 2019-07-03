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16 ilimize 41 yeni otel geliyor

TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Yatırım Teşvik Belgelerine’ ilişkin verileri il bazında araştırdı.

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Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otel ile ikinci, Muğla 6 otel ile üçüncü sırada yer aldı.

Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, her şeye rağmen Anadolu şehirlerinde yatırım artışını sevindirici olduğunu dile getirdi. Eresin, “Ancak en fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla’nın yatırımlarda yine en fazla talep çeken şehirler olduğunu görüyoruz. Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz” dedi. Eresin, yeni yatırımların proje sayısı açından 3 ve 4 yıldızlı tesislerde yoğunlaşmasının olumlu bir gelişme olduğuna da işaret etti. 

YATIRIM TUTARI YÜKSELDİ

Toplamda 1 milyar 227 milyon TL harcanarak tamamlanacak olan 41 yeni yatırım sonrasında sektöre 2.397 yeni istihdam sağlanacak. Yatak kapasitesi de 9.413 adet artacak. Geçen yılın aynı döneminde 32 şehirde toplam 11.052 yatak kapasiteli 64 otel projesi için 1 milyar 183 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı. Yatırım tutarı TL bazında yüzde 3.6 artarken, proje sayısında yüzde 35 düşüş meydana geldi. Teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 15 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 5.488 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 

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