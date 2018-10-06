1.660 TL taksitle konut fiyatına dükkan satacak

Al Zamil, Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığıyla kurulan ASAF İş Ortaklığı’nın gerçekleştirdiği Başakşehir’deki 3. İstanbul Başakşehir’de ticari üniteler 21 Ekim’de ihaleye ile satılacak. 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi ve Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, 55 ticari üniteyi bin 660 TL taksitle satacaklarını belirterek, “Ticari ünitelerimizi 6 ay sonra teslim edeceğiz. Satın alanlar taksit ödemelerine ise teslimden sonra başlayacaklar. Taksit tutarı ise 1.660 TL’den başlayacak. Yüzde 3 ve yüzde 10 KDV avantajı da ihalemizde geçerli olacak” dedi. Saylık, ticari ünitelerin fiyatlarının KDV hariç 574 olduğunu bunun da projedeki ev fiyatları ile denk olduğunu belirterek, projedeki ilk iki etaptaki dairelerin yüzde 90’nını da sattıklarını söyledi.

EVLERE BÜYÜK İLGİ

Saylık “556 milyon TL ciro elde ettik. Satışlarımızın yüzde 25’i yabancılara yüzde 75’i yerli alıcılara gerçekleşti. Şu ana kadar projemizden 10 farklı ülkeden 179 adet yabancı gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Bir yabancı bir evi 450 bin TL ile 1 milyon 450 bin TL arasında aldı” dedi.

TÜRKİYE’YE GELİN

3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi ve Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise “Konut sektörüne önemli bir teşvik olan yabancıya vatandaşlık sınırının 250 bin dolara indirilmesi önemli oldu” dedi. Al Zamil Türkiye Genel Müdürü Mhd Hassan JabriTabrizi de “Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluyuz.Yabancı yatırımcı için Türkiye’de şu an uygun zaman” diye konuştu.

PROJE YEŞİL ALAN ZENGİNİ