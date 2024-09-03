169 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 170 milyar 801 milyon dolar oldu.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti. Aylık veriler itibarıyla bakıldığında söz konusu kategoride 8 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 artışla 21 milyar 845 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 56 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 69 milyar 709 milyon lira oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı geçen yılın şubat ayına kıyasla bu yılın aynı ayında Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam etti. Söz konusu ayda ihracat yüzde 83 artışla 25 milyar 162 milyon liraya, ithalat da yüzde 75 yükselişle 70 milyar 556 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 95 milyar 718 milyon lirayı buldu.

Türk lirasıyla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47 artışla 26 milyar 306 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 44 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 793 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 92 milyar 99 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 22 milyar 294 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 384 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 85 milyar 678 milyon lira olarak hesaplandı.

Söz konusu kategoride ihracat mayısta da 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 71 artarak 27 milyar 789 milyon lira olurken ithalat yüzde 34 artışla 66 milyar 536 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk lirasıyla 94 milyar 325 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Yıllık ölçekte artmaya devam eden Türk lirasıyla dış ticaret Kurban Bayramı tatilinin de olduğu haziranda bir önceki aya kıyasla geriledi. Söz konusu ayda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 21 milyar 282 milyon lira olurken ithalat da yüzde 34 yükselişle 61 milyar 33 milyon liraya çıktı. Böylece dış ticaret hacmi haziranda 82 milyar 315 milyon lira oldu.

Temmuz ayında artışını devam ettiren Türk lirasıyla ihracat yıllık bazda yüzde 60 yükselerek 26 milyar 112 milyon lira olurken ithalat da yüzde 26 artışla 68 milyar 981 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 95 milyar 93 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Bu yılın ağustos ayında Türk lirasıyla gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 25 milyar 472 milyon liraya çıktı. Türk lirasıyla ithalat yüzde 30 yükselerek 67 milyar 901 milyon lirayı bulurken dış ticaret hacmi 93 milyar 373 milyon liraya ulaştı.

- 169 ÜLKEYE TÜRK LİRASIYLA İHRACAT



Bu yılın ocak-ağustos döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 yükselişle 130 milyar 190 milyon liradan 196 milyar 262 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı dönemde 361 milyar 612 milyon liradan yüzde 42 artışla 512 milyar 48 milyon liraya ulaştı. Böylece, bu yılın 8 ayında dış ticaret 491 milyar 802 milyon liradan yüzde 44 artışla 708 milyar 310 milyon liraya çıktı.

Geçen ay Türk lirasıyla ihracat yapılan ülkelerdeki artış ile dış satım gerçekleştiren firma sayısındaki yükseliş dikkati çekti. Bu kapsamda ağustosta Türk lirasıyla 169 ülkeye ihracat yapıldı. Söz konusu ayda 40 bin 476 firma dış satımını Türk lirasını kullanarak gerçekleştirdi. Temmuzda 160 ülkeyle Türk lirasıyla ihracata imza atılırken 37 bin 30 firma Türk lirasını kullanmıştı.

2023-2024 yıllarının ocak-ağustos dönemlerinde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri (milyon lira) şöyle: