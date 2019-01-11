İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4191
  • 6,2337
  • 224.068
  • 91.196
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

17 il 1 milyar dolar barajını aştı

Türkiye’nin 2018 yılı fiili ihracatı yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolara ulaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolara geriledi. İhracat rakamlarına iller düzeyinde bakıldığında, dış satışların yüzde 43’ünün İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı önceki yıl 16 iken buna Kahramanmaraş’ın da eklenmesiyle geçen yıl rakam 17’ye çıktı. Listede yaklaşık 72.1 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul’u 14.1 milyar dolarla Kocaeli, 13.3 milyar dolarla Bursa, 9,8 milyar dolarla İzmir, 7.7 milyar dolarla Ankara, 7 milyar dolarla Gaziantep, 5.6 milyar dolarla Sakarya, 4.4 milyar dolarla Manisa, 3.4 milyar dolarla Denizli takip etti. 

 

Kılıçdaroğlu, Fırat´ın doğusuna girilmesine de karşı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

ABD yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

Datça'da korkutan deprem

Datça'da korkutan deprem

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

İniş yapan askeri uçağın lastiği patladı

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Maduro, devlet başkanlığı için yemin etti

Saklandığı evde yakalandı

Saklandığı evde yakalandı

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Bütçe krizi iptal ettirdi: Zirveye katılmayacak

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

Karlov suikastı davasında yeni gelişme: Yakalama emri çıkarıldı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı

FETÖ'cünün hafıza kartından çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Ünlü sanatçı sahneden inerken Erdoğan devreye girdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA