17 il 1 milyar dolar barajını aştı
Türkiye’nin 2018 yılı fiili ihracatı yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolara ulaştı.
Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolara geriledi. İhracat rakamlarına iller düzeyinde bakıldığında, dış satışların yüzde 43’ünün İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı önceki yıl 16 iken buna Kahramanmaraş’ın da eklenmesiyle geçen yıl rakam 17’ye çıktı. Listede yaklaşık 72.1 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul’u 14.1 milyar dolarla Kocaeli, 13.3 milyar dolarla Bursa, 9,8 milyar dolarla İzmir, 7.7 milyar dolarla Ankara, 7 milyar dolarla Gaziantep, 5.6 milyar dolarla Sakarya, 4.4 milyar dolarla Manisa, 3.4 milyar dolarla Denizli takip etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.