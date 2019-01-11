17 il 1 milyar dolar barajını aştı

Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4.6 düşüşle 223.1 milyar dolara geriledi. İhracat rakamlarına iller düzeyinde bakıldığında, dış satışların yüzde 43’ünün İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı önceki yıl 16 iken buna Kahramanmaraş’ın da eklenmesiyle geçen yıl rakam 17’ye çıktı. Listede yaklaşık 72.1 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul’u 14.1 milyar dolarla Kocaeli, 13.3 milyar dolarla Bursa, 9,8 milyar dolarla İzmir, 7.7 milyar dolarla Ankara, 7 milyar dolarla Gaziantep, 5.6 milyar dolarla Sakarya, 4.4 milyar dolarla Manisa, 3.4 milyar dolarla Denizli takip etti.