17 imza ile hedef 5 milyar dolar

21.12.2019 02:27 - Güncelleme: 21.12.2019 02:27

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda imzalanan 17 anlaşma iki ülke ticaretini katlayacak. Türkiye ile Malezya arasında 1.5 milyar doları bulan ticaret hacminin, imzalanan anlaşmalarla birlikte ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Teknoloji, bilim, savunma sanayisi ve çalışma alanlarında varılan anlaşmalar, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

ORTAK İHA ÜRETİMİ

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin, bilim ve teknoloji alanında işbirliği anlaşmasına imza attı. Savunma alanında Baykar ve Malezyalı TEGAC şirketleri arasında ‘İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması’ yapıldı. ASELSAN ile Malezyalı Sapura şirketler grubu arasında ‘yazılım tabanlı telsiz teknolojisi’ alanında iyi niyet anlaşması’ imzalarken benzer bir anlaşma TİSAŞ ve Malezyalı silah üretim firması KOP Mantap şirketleri arasında ‘silah ve ekipman üretimi’ alanında yapıldı.

İstanbul Denizcilik AŞ ise, Malezyalı Bousteat Tersanesi ile ‘Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması’, 9 alt yüklenici firmadan oluşan KITeMM Konsorsiyumu ile ‘Malezya’daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması’ ve Kuala Lumpur Üniversitesi’nin Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ile ‘Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması” imzaladı.

HAVELSAN şirketi de savunma sanayisi alanında Malezyalı şirketlerle önemli anlaşmalara vardı. Malezyalı deniz muharebe firması BHIC ADT ile Malezya Deniz Kuvvetleri gemileri için yazılım anlaşması yaparken AR Eastern şirketiyle de Malezya Hava Kuvvetleri için yedek sistem oluşturulması ve komuta, kontrol ve muhabere yazılımı için anlaştı. HAVELSAN ayrıca Malezyalı endüstri şirketi BIT ile ‘Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması’ ve Malezya’da deniz gözetleme sistemi üreten AMP Group ile ‘Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması’na imza attı.

ARTIŞ GÜÇLENECEK

1 Ağustos 2015’te Türkiye ile Malezya’nın Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının ardından iki ülke arasında gittikçe artan karşılıklı ticaret hacmi, söz konusu anlaşmaların ardından daha güçlü artış vaat ediyor. 2019’un ilk 8 ayında 1.5 milyar doları bulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilerleyen yıllarda 5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Ortak çip üretimi için de anlaşma