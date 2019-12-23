23.12.2019 02:38 - Güncelleme: 23.12.2019 02:38

Türkiye son 17 yılda hayata geçirdiği dev projelerle ulaşım alanında adeta çağ atladı. Ulaşım ve iletişime 2003’ten bu yana 757.2 milyar liralık yatırım yapılırken, yüzde 62 pay ile kara yolu sektörü birinci sırada yer aldı.

BÖLÜNMÜŞ YOL ATAĞI

Türkiye’nin ana kara yolu ulaşım aksları olan Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarının tamamına yakını yapıldı. 2003’te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağı, 27 bin 123 kilometreye çıkarıldı. Uzunluğu 426 kilometreyi bulan ve üzerinde Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun tamamı 4 Ağustos’ta hizmetine sunuldu. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 8.5 saatten 3.5 saate düşüren otoyol yapılmamış olsaydı, devlet yolu güzergahı kapasitesini doldurduğundan trafik akımı kesintileri hariç seyahat hızı saatte 40 kilometrenin altına düşecek, seyahat süresi ise 8-8.5 saatten 11-12 saate çıkacaktı.

YHT’LERE DEV YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, hükümetlerin desteğiyle 2003’ten bu yana ulaşım modları arasında dengeli dağılımın sağlanması amacıyla demir yolları da yeni bir anlayışla ele alındı. Son 17 yılda demir yollarına toplam 137.5 milyar lira yatırım yapıldı. 2009’dan itibaren ‘yüksek hızlı tren (YHT)’ işletmeciliğine başlandı. Yeni hat yapımının yanı sıra mevcut konvansiyonel hatlar yenilendi. Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları hızlandırıldı. 1213 kilometresi YHT olmak üzere toplam 2 bin 115 kilometre yeni hat yapıldı. Bugün 12 bin 803 kilometre demir yolu ağında işletmecilik yapılıyor. YHT ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42’sine hizmet veriyor. Almanya’dan sipariş edilen 12 tren setinden ilkinin teslimatı kasım ayında yapıldı. Söz konusu tren setleri, test sürüşlerinin tamamlanmasının ardından 2020’de hizmete sunulacak.

Demir İpek Yolu devreye alındı

İpek Yolu’nu yeniden Demir İpek Yolu olarak canlandırmak için Avrupa’yı Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinden Çin’e ulaştıran Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 30 Ekim 2017’de işletmeye açılmıştı. Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray hatlarını kullanarak Çin’den Avrupa’ya kesintisiz giden ilk yük treni, yaklaşık 11 bin 500 kilometrelik demir yolu güzergahını 18 günde kat etti. Türkiye’nin kıtalar arasındaki stratejik konumunu daha iyi değerlendirebilmek amacıyla bölgesel yük taşımacılığında önemli ticaret hacmine sahip 25 lojistik merkezden 9’u işletmeye alındı, 2’sinin kısa süre içinde devreye girmesi için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında 2 lojistik merkezin yapımı sürerken, diğerleri de etap etap devreye alınacak.