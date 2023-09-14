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Ekonomi

17,1 milyar doları buldu... Rusya'nın petrol geliri rekor kırdı

Rusya'nın petrol ihracat geliri ağustosta son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak 17,1 milyar dolar oldu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
17,1 milyar doları buldu... Rusya'nın petrol geliri rekor kırdı
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Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporundan derlediği verilere göre, Rusya ağustosta günlük toplam 7,2 milyon varil petrol ihraç etti. Bu ihracatın 4,8 milyon varilini ham petrol oluştururken 2,4 milyon varilini de petrol ürünü oluşturdu.

Rusya bu satışlardan toplam 17,1 milyar dolar gelir elde etti. Petrol fiyatlarındaki artıştan faydalanan Rusya'nın toplam petrol ihracatı ağustosta bir önceki ayın günlük 100 bin varil altında gerçekleşmesine rağmen, geliri temmuz ayına göre 1,8 milyar dolar artış gösterdi. Söz konusu gelir geçen yılın aynı ayına göre ise 1,6 milyar dolar geriledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rusya'dan petrol ithalatını önemli ölçüde artıran Çin ve Hindistan ağustosta Rus petrolünün en büyük alıcısı oldu.

Temmuz ve ağustosta Rusya'dan yaptığı ithalatı bir miktar azaltan Hindistan, ağustosta günlük petrol ithalatını günlük 100 bin varil artırarak toplam günlük 1,9 milyon varil petrol ithal etti. Söz konusu rakamla Hindistan, geçen yılın aynı ayına göre Rusya'dan ithalatını günlük 900 bin varil artırmış oldu.

Çin ise temmuz ve ağustos aylarında Rusya'dan günlük 2,1 milyon varil petrol ithal etti. Çin geçen yıl ağustosta günlük 2 milyon varil petrol ithal etmişti.

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