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Ekonomi

175 ticaret denetmen yardımcısı alınacak

Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere çeşitli alanlarda 175 ticaret denetmen yardımcısı istihdam edecek.

AA30 Eylül 2022 Cuma 09:05 - Güncelleme:
175 ticaret denetmen yardımcısı alınacak
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Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavıyla gıda, ziraat, kimya, tekstil mühendislikleri, işletme, maliye gibi bölümlerden mezun 175 ticaret denetmen yardımcısı alacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Yazılı sınava KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacak.

Başvurular dijital ortamda 24 Ekim-2 Kasım 2022 döneminde alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yazılı sınav 20 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Sınavın yeri ve saati adayların giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınav da Ankara'da olacak. Bu sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Ticaret Bakanlığının internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek.

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