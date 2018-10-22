178 ürün toplatıldı

Bakan Varank, KOSGEB’de Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, düdüklü tencereden set üstü ocağa, şarj aletinden ütüye, yangın söndürme tüpünden lambaya kadar piyasadan toplatılan güvensiz ürünleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Bakanlığın 81 ilde 800’den fazla denetçiyle piyasa gözetim ve denetimi yaptığına işaret eden Varank, “Bu ürünler, hem vatandaşlarımızın cebine hem de sağlığına zarar verebilecek nitelikte” diye konuştu.

ALO 130 ŞİKAYET HATTI

Belgesi olmayan ürünleri almamaları konusunda vatandaşlara tavsiyede bulunan Varank, bir sorunla karşılaşılması halinde bakanlıkla irtibata geçilmesini, Alo 130 İhbar ve Şikayet Hattı ya da CİMER üzerinden de kendilerine ulaşılabileceğini söyledi. Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada da vatandaşların tehlikeli ya da kalitesiz ürünler kullanmasını engellemek için çok hassas davrandıklarını, bakanlık olarak bin 500’den fazla ürün grubunu büyük bir titizlikle denetlediklerini bildirdi.

ÖNCELİĞİMİZ TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ

Varank, ürün güvenliğinin sağlanmasının birçok bakanlık ve kamu kurumunun ortak görevi olduğunu ifade ederek, bu konuda piyasa gözetimi ve denetimini etkin, verimli ve işlevsel hale getirmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Piyasada yer alan güvensiz ürünlere karşı en önemli dayanağın tüketiciler olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti: “Vatandaşlarımızdan da isteğimiz, bakanlığımızca toplatılmasına karar verilen, üzerinde CE işareti gibi zorunlu olarak kullanılması gereken işaretleri taşımayan, kullanma kılavuzu Türkçe olmayan ürünleri satın almamalarıdır.”