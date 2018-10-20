18 ay sonra ilk Altay teslim alınıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimine ilişkin sözleşme görüşmelerinin BMC ile pratikte bittiğini belirterek, “Sözleşmeyi yarın dahi imzalayabiliriz ancak sözleşme içindeki çeşitli şirketlerin payları ve ürünleriyle ilgili görüşmeler devam ediyor” dedi. AA Finans Masası’nda, konuşan Demir, “Projenin geliştirilmesi aşamasında Güney Kore ile yapılan iş birliğinde bu ülkenin seri üretimde alması gereken belli bir iş payı var. Bu iş payıyla ilgili görüşme uzun sürünce, istenen şartlar sağlanamayınca, nihai imzada biraz gecikme oldu. Bunun gibi başka unsurlar da var ancak ana unsurlarıyla sözleşme tamam” diye konuştu.Demir, ilk tankın tesliminin, sözleşmenin imzalanmasından 18 ay sonra olacağını söyledi.

S-400 TEMMUZ 2019’DA GELECEK

Demir, güvenlik güçlerince kullanılan insansız hava araçlarında (İHA) mikro boyuttan daha büyük boylara kadar farklı kabiliyetlerde yeni ürünlerin görülmeye devam edileceğini belirterek, “Belki çeşitli büyüklükteki İHA’ların koordine hareket ettiği, operasyonel ihtiyaca göre görevlerin dağıtıldığı ve görevlerin yine insansız sistemlerle gerçekleştirildiği bir harekat ortamını da düşünüyoruz. Bu, sadece İHA olarak düşünülmesin. İleride deniz araçlarının da olduğu komple bir harekat ortamının organize edilmesi sağlanabilecek” dedi.

Demir, S-400 savunma sistemlerine yönelik Temmuz 2019 olarak belirlenen teslimat tarihinin net olduğunu belirtti. Demir, savunma sanayisi ihracatında bu yıl 2 milyar doları geçmeyi beklediklerini ifade ederek “Bu, geçen yıla göre yüzde 14 artış” dedi.