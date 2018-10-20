18 ay sonra ilk Altay teslim alınıyor
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Altay Tankı’nın ilk tesliminin sözleşmeden 18 ay sonra gerçekleşeceğini söyledi. Demir, hava ve deniz araçlarından oluşan bir İHA harekat ortamının kurulacağını da belirtti.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretimine ilişkin sözleşme görüşmelerinin BMC ile pratikte bittiğini belirterek, “Sözleşmeyi yarın dahi imzalayabiliriz ancak sözleşme içindeki çeşitli şirketlerin payları ve ürünleriyle ilgili görüşmeler devam ediyor” dedi. AA Finans Masası’nda, konuşan Demir, “Projenin geliştirilmesi aşamasında Güney Kore ile yapılan iş birliğinde bu ülkenin seri üretimde alması gereken belli bir iş payı var. Bu iş payıyla ilgili görüşme uzun sürünce, istenen şartlar sağlanamayınca, nihai imzada biraz gecikme oldu. Bunun gibi başka unsurlar da var ancak ana unsurlarıyla sözleşme tamam” diye konuştu.Demir, ilk tankın tesliminin, sözleşmenin imzalanmasından 18 ay sonra olacağını söyledi.
S-400 TEMMUZ 2019’DA GELECEK
Demir, güvenlik güçlerince kullanılan insansız hava araçlarında (İHA) mikro boyuttan daha büyük boylara kadar farklı kabiliyetlerde yeni ürünlerin görülmeye devam edileceğini belirterek, “Belki çeşitli büyüklükteki İHA’ların koordine hareket ettiği, operasyonel ihtiyaca göre görevlerin dağıtıldığı ve görevlerin yine insansız sistemlerle gerçekleştirildiği bir harekat ortamını da düşünüyoruz. Bu, sadece İHA olarak düşünülmesin. İleride deniz araçlarının da olduğu komple bir harekat ortamının organize edilmesi sağlanabilecek” dedi.
Demir, S-400 savunma sistemlerine yönelik Temmuz 2019 olarak belirlenen teslimat tarihinin net olduğunu belirtti. Demir, savunma sanayisi ihracatında bu yıl 2 milyar doları geçmeyi beklediklerini ifade ederek “Bu, geçen yıla göre yüzde 14 artış” dedi.
F-35’TE SİYASİ TARTIŞMAYA YER YOK
Demir, F-35 Projesi’nin ortakları arasında siyasi tartışmaların bir etkisinin bulunmadığını belirterek, “Kamuoyu her ne kadar ‘kısıtlama oldu olacak, teslimat oldu olmayacak’ gibi tartışmalara yoğunlaşsa da bizim gündemimizde o yok” dedi. Demir, şöyle devam etti: “Son zamanlarda F-35 ile ilgili dile getirilen siyasi mevzular ve bazı kısıtlama konuları, aslında ortakların konuştuğu zeminlerde hiç gündeme gelmeyen, ortakların karşılıklı olarak kendi yükümlülüklerini birebir yerine getirdiği bir ortam. Yani bizler, ortaklık gereği ürettiğimiz ürünlerin teslimatını yapıyoruz, parasını alıyoruz, yapmamız gereken ödemeleri yapıyoruz. Teslim edilmesi gereken uçaklar teslim ediliyor.”
ATAK 2’NİN KAPASİTESİ DAHA ÇOK ARTACAK
Demir, Atak Faz-2 helikopterinin taşıma kapasitesini artıracak, bazı tasarım değişiklikleri yaparak daha fazla silah ve koruma sistemi taşımasını öngören bir proje olduğunu bunun da gelecek yıl ortalarında TSK envanterine girmesini beklediklerini söyledi. Demir, helikopterin üzerindeki silah ve koruma kabiliyetleri ölçüsünde performans gösterebildiğini, “Atak Faz-2 helikopteri taşıma kapasitesini artıracak, bazı tasarım değişiklikleri yaparak daha fazla silah ve koruma sistemi taşımasını öngören bir proje. Gelecek yıl ortalarında TSK’nın envanterine girmesini bekliyoruz” dedi. Özgün Helikopter Programı kapsamında T625’in motoruyla ilgili olaraksa Demir, bu prototipin T625 ve Atak’ın gelecekteki motorları olacağını söyledi.
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