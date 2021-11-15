184 milyon dolarlık yatırıma ulaştı! Çin'den sonra Türkiye'de kurdular

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:29

Huawei Türkiye açıklamasına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte İstanbul'da bulunan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ve Ar-Ge Merkezi turunun ev sahipliğini Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li yaptı.

2002 yılında Türkiye'deki faaliyetlerine başlayan Huawei Türkiye, gelecek yıl Türkiye'deki 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Şirketin bu vesileyle yerel bilişim ekosisteminin gelişimini daha fazla desteklemek üzere, bir dizi etkinlik gerçekleştirmesi bekleniyor.



- "MÜŞTERİLERİMİZE UYGUN MALİYETLİ BULUT HİZMETLERİ SAĞLIYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Jing Li, "11 yılı aşkın bir süredir kesintisiz olarak sürdürdüğümüz yatırımların ardından, bugün 184 milyon dolarlık yatırıma ulaşan Ar-Ge merkezimiz, Huawei'in Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.



Burada görev alan 900 Türk mühendisin hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar için geliştirdikleri çözümlerle, bu alanda kendilerini gururlandırmaya devam ettiklerini belirten Jing Li, Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin, kurulduğu günden bu yana, 5 binden fazla yetenekli yazılımcı ve mühendisi, Türkiye bilişim ekosistemine kazandırdığını aktardı.

Jing Li, Huawei'nin kısa süre önce, "Huawei Cloud" bulut bilişim hizmetini Türkiye'de de başlattığını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Huawei Cloud ile Türkiye'deki stratejik yatırımlarımıza devam ederken şirketlere, istikrarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir bulut platformu sağlamak için ekosistemdeki yerel ve küresel iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek performanslı bilişim ve ağ ürünleri ile dünyanın dört bir yanında yüksek hızlı internet ağları inşa ettik. Bugün de Huawei bulut bilişim sistemleriyle, Türkiye'deki müşterilerimiz için düşük gecikme süreleriyle, uygun maliyetli bulut hizmetleri sağlıyoruz."

