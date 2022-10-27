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Ekonomi

187.4 tonluk dev hamle! Türkiye'nin en büyük projelerinden: Kritik adım tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında ekipmanların kurulumu belirlenen takvime göre devam ederken, bu çerçevede 1'inci ünitenin reaktör binasının birincil devresinin ana ekipmanını oluşturan basınç kompansatörünün montajı da tamamlandı.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
187.4 tonluk dev hamle! Türkiye'nin en büyük projelerinden: Kritik adım tamamlandı
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Basınç kompansatörü, halihazırda kurulu güvenlik sistemlerinin boru hatlarının yıkanması ve reaktöre bağlı işletim sistemlerinin normal çalışması gibi sistemlerin açık bir reaktöre aktarılmasının ilk aşamasında yer alıyor. Bu ekipmanın kurulumundan önce, özel gömülü parçaların montajı, betonlama ve gömülü parçalara destek montajı çalışmaları yapıldı.

'OPEN TOP' TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Nükleer Güç Santrali Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesindeki bir diğer önemli çalışma aşaması, basınç kompansatörünün tasarım konumuna yerleştirilmesidir. Kompansatör, 'Open Top' teknolojisi kullanılarak, yani reaktör binasının üstü açık haldeyken kuruldu. İç koruma kabuğunun altıncı katmanının kurulumu tamamladıktan sonra, geriye sadece reaktör kubbesini monte etmek kalıyor. Böylece, inşaat ve montaj işlerini fiilen tamamlayıp ekipmanları devreye alma aşamasına geçeceğiz" dedi.

12,91 metre yüksekliğe, 3,33 metre çapa ve 187,4 ton ağırlığa sahip basınç kompansatörü, çeşitli koşullarda birincil devrede basınç oluşturmak ve basıncı korumak için tasarlandı. Akkuyu NGS sahasında 2022 yılı sonuna kadar ilk güç ünitesine ait koruma alanının ve reaktör kabının üzerindeki kubbenin kapatılması ve kutup vincinin devreye alınması için çalışmalar planlanıyor.

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