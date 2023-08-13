1.9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı! Ticaret Bakanlığı duyurdu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlarken, yargı dışında alternatif çözüm yolu olarak yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlanmıştır.

Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapılırken, 393 bin 768 adet uyuşmazlık ise karara bağlanmıştır. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 1,9 milyar lira tutarındadır.

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla Tüketici Hakem Heyetlerine iletebilmektedir. Bu kapsamda; 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık %65'i olan 262 bin 317 adet başvuru e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir.

2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada %12,31 ile en çok "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikâyette bulunulduğu görülmektedir.

Bu şikâyetleri %5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", %5,34 ile "cep telefonu", %4,65 ile "kıyafet", %4,64 ile "internet abonelikleri", %3,60 ile "mobilya" ve %2,72 ile "GSM aboneliği" izlemektedir.

Sektörel bazda ise aynı dönemde sırasıyla en çok %56,59 ile "perakende ticaret", %11,51 ile "finansal hizmetler" ve %11,09 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvuru yapılmıştır.

Bakanlık olarak Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yöntemlerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanmasıyla, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanacak problemlerin hızlı bir şekilde Çözümlenmesi, ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en hızlı ve etkin bir şekilde sonuca bağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.