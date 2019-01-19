1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl erken bitirilecek

Tamamlandığında dünyanın en büyük asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’de önemli bir aşama daha geçildi. Köprünün deniz içerisine batırılacak kule kesonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı.

FATİH’İN GEMİLERİ GİBİ...

Köprünün Avrupa yakasındaki kule temelini oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonunun ıslak havuza alınması için Yıldırım ve Turhan ile birlikte protokol üyeleri butona bastı. Anadolu yakasındaki ilk kule ise çarşamba günü denizle buluşturulmuştu.

Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki törende konuşan TBMM Başkanı Yıldırım,köprünün Cumhuriyet’in 100. yılına, 2023 yılına planlandığını ancak projenin 18 Mart 2022’de tamamlanacağını duyurdu. “İstanbul’u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih’in gemileri karadan bir gecede Haliç’e indirdiği gibi buradan da biz o tarihi köprünün temelini karadan denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra yerleştiriyoruz” diyen Yıldırım “Böylece, dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. ‘Öldük bittik’, kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi” diye konuştu.

Yıldırım bakanlık yaptığı dönemde Çanakkale’ye geldiğini ve burada “Çanakkale geçilmez” yazısını gördüğünde aklından bazı şeylerin geçtiğini söyledi. “Çanakkale geçilmez”in 100 yıl önce düşman için söylendiğini dile getiren Yıldırım “Ecdat, dedelerimiz ‘Çanakkale geçilmez’ dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa ‘Çanakkale karadan da denizden de havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak’ dedik, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ’ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havaalanını açtık bir tek denizin üzerinden, karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık” dedi.

TEMEL DENİZE İNDİRİLDİ

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2017’de Lapseki’de temelini attıklarını anımsatarak “2023, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına planlanmıştı. Az önce bakanımız 2022’de 18 Mart’ta projenin tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber. Çanakkale’miz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. 9 ay önceki temel atma törenini hatırlatan Yıldırım “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la 9 ay önce buraya geldiğimizde aynı gün kahramanlarımız Afrin’de bir destan yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale Köprüsü’nün de artık yapımına başlanmıştı. Bugün harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Yapılan bu temeli bir anlamda denize indiriyoruz” diye konuştu.

HER BİRİ 50 BİN TON

Denize indirilen blokun sıradan bir iş olmadığını vurgulayan Yıldırım, “54 bin ton biri, 50 bin ton biri, her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Burada önce karada havuz yapıldı, orada imalatı yapıldı ve şimdi de denize indirilecek” dedi. “3 yıl sonra inşallah 2022’de ‘deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı’nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor’ radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak.” diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı’nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi. Törende daha sonra Yıldırım ve bakan Turhan butona basarak kesonu yüzdürdüler. Asya yakasındaki kule temelini oluşturacak keson ise çarşamba günü yüzdürülerek ıslak havuza alınmıştı.