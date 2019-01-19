1915 Çanakkale Köprüsü 1 yıl erken bitirilecek
1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir aşama daha tamamlandı. TBMM Başkanı Yıldırım ve Bakan Turhan, köprünün kule temelini denizle buluşturdu. Yıldırım köprünün bir yıl önce açılacağını duyurdu.
Tamamlandığında dünyanın en büyük asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’de önemli bir aşama daha geçildi. Köprünün deniz içerisine batırılacak kule kesonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katıldığı törenle, kuru havuzdan ıslak havuza alındı.
FATİH’İN GEMİLERİ GİBİ...
Köprünün Avrupa yakasındaki kule temelini oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki kule kesonunun ıslak havuza alınması için Yıldırım ve Turhan ile birlikte protokol üyeleri butona bastı. Anadolu yakasındaki ilk kule ise çarşamba günü denizle buluşturulmuştu.
Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki törende konuşan TBMM Başkanı Yıldırım,köprünün Cumhuriyet’in 100. yılına, 2023 yılına planlandığını ancak projenin 18 Mart 2022’de tamamlanacağını duyurdu. “İstanbul’u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih’in gemileri karadan bir gecede Haliç’e indirdiği gibi buradan da biz o tarihi köprünün temelini karadan denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra yerleştiriyoruz” diyen Yıldırım “Böylece, dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. ‘Öldük bittik’, kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi” diye konuştu.
Yıldırım bakanlık yaptığı dönemde Çanakkale’ye geldiğini ve burada “Çanakkale geçilmez” yazısını gördüğünde aklından bazı şeylerin geçtiğini söyledi. “Çanakkale geçilmez”in 100 yıl önce düşman için söylendiğini dile getiren Yıldırım “Ecdat, dedelerimiz ‘Çanakkale geçilmez’ dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa ‘Çanakkale karadan da denizden de havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak’ dedik, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ’ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havaalanını açtık bir tek denizin üzerinden, karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık” dedi.
TEMEL DENİZE İNDİRİLDİ
Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2017’de Lapseki’de temelini attıklarını anımsatarak “2023, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına planlanmıştı. Az önce bakanımız 2022’de 18 Mart’ta projenin tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber. Çanakkale’miz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadesini kullandı. 9 ay önceki temel atma törenini hatırlatan Yıldırım “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la 9 ay önce buraya geldiğimizde aynı gün kahramanlarımız Afrin’de bir destan yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale Köprüsü’nün de artık yapımına başlanmıştı. Bugün harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Yapılan bu temeli bir anlamda denize indiriyoruz” diye konuştu.
HER BİRİ 50 BİN TON
Denize indirilen blokun sıradan bir iş olmadığını vurgulayan Yıldırım, “54 bin ton biri, 50 bin ton biri, her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Burada önce karada havuz yapıldı, orada imalatı yapıldı ve şimdi de denize indirilecek” dedi. “3 yıl sonra inşallah 2022’de ‘deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı’nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor’ radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak.” diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı’nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi. Törende daha sonra Yıldırım ve bakan Turhan butona basarak kesonu yüzdürdüler. Asya yakasındaki kule temelini oluşturacak keson ise çarşamba günü yüzdürülerek ıslak havuza alınmıştı.
Bu eser en büyük madalyamız olacak
Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bu ülkeye güvenen bu ülkenin geleceğine inanan bu dörtlü Kore ve Türk ortaklığı, devlet ve özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biridir, güzel bir projedir. Türkiye üzerinde ileri geri, yalan yanlış, ekonomimiz üzerinde birçok tezviratlar yapılırken, 2 milyar Euro’nun üzerinde 15 yıllık uygun şartlarda krediyle bu proje yürütmektedir. Bu eser, Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına giderken, en büyük madalyamız, en büyük nişanımız olacaktır.”
Turhan: Bölge ekonomisi şahlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, İstanbul Boğazı’nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, “Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi’ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir” dedi. Turhan “Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle de Bulgaristan ve Yunanistan merkezli yük hareketleri hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz’e ulaşacak. Köprü sayesinde bölgede ekonomi şahlanacak, sanayi kuruluşları için uzaklar yakın olacak” diye konuştu.
Çay davetini geri çevirmedi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale’deki tören öncesi Gelibolu ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu’nda öğrencilere karne dağıttı. Burada konuşan Yıldırım, ailelere karne uyarısı yaptı. Yıldırım “Ben ilkokulu bitirdim. Köyümden geldim İstanbul’a. 100 kişinin yaşadığı bir köyden milyonların yaşadığı İstanbul’a geldim. İlk karne Spor Toto gibi. Ama ikinci karnede hepsini düzelttim, doğrudan geçtim. Demek ki çalışınca oluyor. Benim velilere tavsiyem şudur, aman çocuklara kızmayın zayıf da olur, iyi de olur. Mutlaka bu karne tatilinde onların morallerinin düzgün olması lazım” dedi.
Yıldırım daha sonra 5- E sınıfı öğrencilerine karnelerini dağıttı. Yıldırım, okul önündeki konuşması sırasında evinin balkonundan kendisini çaya davet eden kadına “Tamam sen çayı koy, geliyoruz.” diye seslendi. Yıldırım, karne dağıtımının ardından Özkan-İrem Bilik çiftinin evine giderek, çay içip, sohbet etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.