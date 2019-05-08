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1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonları batırılıyor

Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle 'simgelerin köprüsü' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırma çalışmaları devam ediyor.

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Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmalarının sona ermesinin ardından iki gün sürecek kule kesonları batırma çalışmalarına başlandı.

Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak keson, römorkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi.

Her iki yakadaki kesonun batırma işleminin ardından kule montajlarına başlanacağı öğrenildi.

- 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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