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Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayaklarının uzunluğu 150 metreye ulaştı.

IHA03.02.2020  10:47 - Güncelleme: 03.02.2020  10:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce Mevkiisi arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 15. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 150 metreye ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Tarihi köprünün bölgeye de ciddi kazanımlar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

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