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Ekonomi

2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici

Bakan Şimşek, '26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir' dedi.

11 Temmuz 2023 Salı 12:26 - Güncelleme:
2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaya koydukları ekonomi programının amaçlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Şimşek, programlarının önemli bir hedefinin piyasa koşullarının elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunu belirterek, "26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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