2 ay sonra Türk kara sularında olacak! Türkiye dünyada sayılı ülkeler arasında yer almaya hazırlanıyor

Küresel petrol talebinin karşılanmasında açık denizlerde kurulan enerji altyapılarının rolü artarken, dünyada 2030'a kadar 21 ülkede toplam 49 yüzer üretim, depolama ve tahliye (FPSO) gemisinin devreye alınması planlanıyor.

Açık denizlerde keşfedilen hidrokarbon kaynakların işlenmesi, depolanması ve karaya ulaştırılmasına yönelik çalışmaların gelecek yıllarda hız kazanması bekleniyor. Dünyada sondaj çalışmalarının ilerlemesi, açık denizlerde daha geniş kapsamlı faaliyet yürütebilecek altyapıların kurulumunun da önünü açacak.

Söz konusu alanda planlanan projelerin sayısı arttıkça sektöre yapılan yatırım miktarında da yükseliş öngörülüyor. Son yıllarda Türkiye de dahil dünyada çeşitli ülkeler deniz üstü enerji altyapılarına ağırlık vermeye başladı.

Bu altyapılardan biri olan FPSO gemileri, petrol ve doğal gaz endüstrisi tarafından hidrokarbon üretimi, işlenmesi ve depolanması için kullanılıyor. Dünyada halihazırda 13 ülke bandıralı 55 FPSO bulunuyor. Bunlardan biri tamir aşamasında, biri kullanımdan kaldırılmak üzere parçalarına ayrılıyor, üçü ise beklemede tutuluyor. 50 FPSO gemisi ise dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

AA muhabirinin Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin "FPSO Sektör Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, dünyada 2030'a kadar 21 ülkede toplam 49 FPSO gemisi devreye alınacak.

Söz konusu dönemde, Brezilya, 12 FPSO gemisini işletmeye almayı planlarken, bu ülkeyi 6 FPSO ile Guyana ve 4 FPSO ile Birleşik Krallık takip edecek. 2030'a kadar Angola ve Malezya'da 3'er gemi, Namibya, Nijerya, Vietnam, Avustralya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 2'şer gemi üretime başlayacak.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu geri kalan 11 ülkede 2030'a kadar birer FPSO'nun devreye alınması bekleniyor.

- TÜRKİYE'NİN YÜZER PLATFORMU YOLDA

Türkiye, filosuna dahil edeceği FPSO platformu ile dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında yer almaya hazırlanıyor. Türkiye'nin FPSO platformu 30 Temmuz'da Singapur'dan yola çıktı ve yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkeye ulaşması bekleniyor.

Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmalarında doğal gazın işlenerek karaya iletileceği platformda, günlük 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar üretim olacak. 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak yüzer üretim tesisinin 298,45 metre uzunluğu, 56 metre genişliği ve günlük 10,5 milyon metreküp maksimum gaz işleme kapasitesi bulunuyor.

FPSO, Sakarya Gaz Sahası'nda 20 yıl boyunca faaliyette kalacak.

2030'a kadar FPSO gemisi devreye alacak ülkeler şöyle sıralanıyor: