2 bin TL alan kamu işçisine yüzde 27.6 zam

Anlaşmayla brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

150 TL İYİLEŞTİRME ALACAK

Kamu işçileri ocak ayında yüzde 6.69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. Yani 2018 yılında 2 bin TL maaş alan bir kamu işçisinin maaşı toplu iş görüşmeleri öncesinde 2 bin 134 TL’ye çıkmıştı. Aynı işçi bu maaşı brüt 3 bin 500 TL’nin altında olduğundan 150 TL iyileştirme alacak. İlk 6 aya ilişkin yüzde 8 zam ile maaşı 2 bin 304 TL’ye ikinci 6 ay içinse yüzde 4 zam sonrası maaşı 2 bin 553 TL olacak