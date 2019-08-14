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2 bin TL alan kamu işçisine yüzde 27.6 zam

Hükümet ile Türk-İş, önceki gün kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaştı.

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Anlaşmayla brüt maaşı 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020’nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3’er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
 
150 TL İYİLEŞTİRME ALACAK
 
Kamu işçileri ocak ayında yüzde 6.69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. Yani 2018 yılında 2 bin TL maaş alan bir kamu işçisinin maaşı toplu iş görüşmeleri öncesinde 2 bin 134 TL’ye çıkmıştı. Aynı işçi bu maaşı brüt 3 bin 500 TL’nin altında olduğundan 150 TL iyileştirme alacak. İlk 6 aya ilişkin yüzde 8 zam ile maaşı 2 bin 304 TL’ye ikinci 6 ay içinse yüzde 4 zam sonrası maaşı 2 bin 553 TL olacak

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