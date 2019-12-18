2 milyar lira yatırımla 2.3 milyona doğal gaz

18.12.2019 01:10 - Güncelleme: 18.12.2019 01:10

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, 3 yılda 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlamak üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapacaklarını bildirdi. Arslan, 81 ilde 541 ilçede doğal gaz kullanıldığını belirterek, yıl sonu itibarıyla 550’den fazla ilçeye gaz arzı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Bu yıl itibarıyla Türkiye’nin doğal gaz şebekesi uzunluğunun 140 bin kilometreyi aştığını dile getiren Arslan, “Şebekemiz her yıl yaklaşık yüzde 8 büyüyor. Avrupa ile kıyasladığımızda ciddi bir büyüme oranı yakaladığımızı söyleyebiliriz” dedi.

TEŞVİK ETMEK GEREK

Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün genişleme yatırımlarına devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: “2017-2019 yılı yatırımlarıyla 220 yeni yerleşim yerinde 6.5 milyon vatandaşımıza doğal gaz arzı sağladık. Bu yıl itibarıyla 66 milyon vatandaşımızın doğal gaz kullanım imkanı var. 2020-2022 döneminde ise yaklaşık 100 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı planlıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştireceğimiz yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla 2,3 milyon vatandaşımız doğal gaz kullanım imkanına kavuşmuş olacak. Bu dönemde, nüfusu düşük ve yapılaşmanın dağınık olduğu bölgelere şebeke yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımların atıl kalmaması için vatandaşlarımızın doğal gaz kullanımı konusunda teşvik edilmesi gerekiyor.”