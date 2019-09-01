2 milyon araç sahibine egzoz cezası yolda

Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi gereğince egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan trafiğe kayıtlı 1 milyon 931 bin 125 bin araç sahibine son bir şans daha verildi. Bakanlık egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan araç sahiplerini önce uyaracak, uyarılara rağmen egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası kesecek. Bu ceza standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira olarak uygulanacak.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 11 milyonu egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor. Geçen yıl bu araçlardan 8 milyon 545 bin 390’ının egzoz emisyon ölçümünün yaptırıldığı, 1 milyon 931 bin 125 araçta ise bunun yerine getirilmediği belirlendi. Bakanlık geçen yıl motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine toplam 972 bin 24 lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık yılın ilk yarısında ise ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine 612 bin 364 lira idari para cezası verdi.

SMS İLE UYARILIYOR

Emisyon ölçümünde bu yıl en yoğun ay mayıs oldu. Yılın ilk yarısında egzoz muayenesi en çok İstanbul’da yaptırıldı. İstanbul’da 762 bin 630 araç egzoz ölçümü yaptırdı. İstanbul’u, 344 bin 68 rakamı ile Ankara takip etti. Ankara’nın ardından en çok araç egzoz muayenesi yaptırılan iller 250 bin 428 rakamı ile İzmir, 180 bin 639 rakamı ile Antalya, 167 bin 762 rakamı ile Bursa oldu. 1 Ocak ile 1 Temmuz arasında 4 milyon 320 bin 335 araç egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırdı. Yılın ilk yarısında muayeneye gelen araçlardan 170 bin 63’ü egzoz emisyon ölçümünden geçemedi. Bakanlık tarafından 5 Ağustos’ta başlatılan uygulama ile ölçüm süresi yaklaşan ve bu süresi geçen araç sahiplerine hava kirliliğinin zararları, egzoz emisyon ölçüm yapılmasının önemi ve ölçüm yapılmaması durumunda uygulanacak müeyyideler konusunda SMS ile bilgilendirme yapılmaya başlandı.