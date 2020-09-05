İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 2 şirkete daha ''dış ticaret sermaye şirketi'' statüsü verildi
Ekonomi

2 şirkete daha ''dış ticaret sermaye şirketi'' statüsü verildi

Ticaret Bakanlığının 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü tanıdığı kuruluşlara 2 şirket daha eklendi.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 08:47 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 08:47
ABONE OL

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ ile Valeo Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2020 tarihli sayısında yayımlanan kararla 66 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 68'e yükseldi.

- 2 şirkete "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü

Öte yandan Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren diğer bir kararıyla da Anex Anadolu Export Dış Ticaret AŞ ile Yeditepe Export Tekstil Dış Ticaret AŞ, "sektörel dış ticaret şirketi" statüsü aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.