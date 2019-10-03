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20 bin üniversiteli hem tecrübe hem para kazandı

İŞKUR tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile bu yıl 20 bin 172 üniversiteli, hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SÇP’nin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ‘100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında bu yıl İŞKUR tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Kamu kurum ve kuruluşları iş birliğinde 81 ilde düzenlenen programın nitelikli istihdamın artırılmasında önemli bir adım olduğunu ifade eden Selçuk, şunları kaydetti: “Programdan 20 bin 172 üniversiteli gencimiz faydalandı. Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı.”      

YENİ ADIMLAR VAR

Programa gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Selçuk “ Gelecek yaz, programın daha da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için adımlar atacağız” diye konuştu. 

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