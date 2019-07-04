20 bin üniversite öğrencisine iş
Sosyal Çalışma Programları kapsamında ilk etapta 20 bin üniversite öğrencisi işe yerleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, öğrencilerin günlük 67 TL alacağını ve sigorta girişlerinin de yapılacağını söyledi.
Üniversiteli gençleri çalışma hayatıyla tanıştırmak için hayata geçirilen, hem cep harçlığı hem de sigorta imkanı sunan Sosyal Çalışma Programları büyük ilgi gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı programlara, 200 binin üzerinde üniversite öğrencisinin başvurdu.
KURA İLE BELLİ OLDU
Gençler 3 aylık programlara haftada 3 gün olmak 39 gün katılacak. Günlük 67 lira ödenecek ve sigortaları da yatırılacak. Aile, Sosyal Çalışma Programı’dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi dün çekilen kurayla belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili “Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler” açıklamasında bulundu.
GÜNLÜK 67 TL VERİLECEK
Sosyal Çalışma Programı’nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, “Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız” diye konuştu.
Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, “Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz” dedi. Kura sonuçlarının ‘www.iskur.gov.tr’ adresinde ilan edilecek
İşe yerleştirme oranı yüzde 30 yükseldi
Bakan Selçuk, 2002’de 24 bin kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayısını 2018 itibarıyla 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıkardıklarına dikkati çekerek, “Bu sayının yüzde 35’ini gençlerin ve yüzde 17’sini üniversite mezunlarının oluşturması bizler için büyük bir iftihar vesilesi. 2002’de özel sektörde işe yerleştirilen genç sayısı 4 bin 100 kişiydi. Uyguladığımız destek politikalarıyla bu rakam, 2018’de 105 katlık bir artış sağlayarak 430 bin gence ulaştı. Bu senenin ilk 5 ayında ise özel sektörde toplam işe yerleştirme sayımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 570 bine ulaşmış durumda” dedi.
“Üniversite mezunu istihdamımız artıyor”
İş gücü piyasası konusunda aldıkları mesafenin hem kendi verileri hem de uluslararası kuruluşların verilerinden çok net görüldüğünü belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: “2007-2018 yılları arasında 28 AB ülkesinde genç istihdamı toplamda 3,6 milyon azaldı. Aynı dönemde Türkiye’de ise 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında hem OECD hem de AB ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik. Benzer başarıyı üniversite mezunlarımızda da gösteriyoruz. 2007-2018 döneminde Türkiye, yükseköğretim mezunu iş gücünü ve istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri oldu. 2007’de 3.1 milyon olan üniversite mezunu iş gücümüz, 2018’de 7.6 milyona, 2.9 milyon olan üniversite mezunu istihdamımız 6.7 milyona çıktı.”
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