20 bin üniversite öğrencisine iş

Üniversiteli gençleri çalışma hayatıyla tanıştırmak için hayata geçirilen, hem cep harçlığı hem de sigorta imkanı sunan Sosyal Çalışma Programları büyük ilgi gördü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı programlara, 200 binin üzerinde üniversite öğrencisinin başvurdu.

KURA İLE BELLİ OLDU

Gençler 3 aylık programlara haftada 3 gün olmak 39 gün katılacak. Günlük 67 lira ödenecek ve sigortaları da yatırılacak. Aile, Sosyal Çalışma Programı’dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi dün çekilen kurayla belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili “Programlarla, doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken, takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler” açıklamasında bulundu.

GÜNLÜK 67 TL VERİLECEK

Sosyal Çalışma Programı’nın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, “Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız” diye konuştu.

Bakan Selçuk, programlara 200 binden fazla üniversite öğrencisinin başvurduğunu bildirerek, “Gençlerimizin programa ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kurayla yerleştireceğiz” dedi. Kura sonuçlarının ‘www.iskur.gov.tr’ adresinde ilan edilecek

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