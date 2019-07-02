200 bin üniversiteli 'tatilde çalışırım' dedi

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu Sosyal Çalışma Programları (SÇP), yoğun ilgi gördü. Programa açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan 200 binin üzerinde üniversiteli başvurdu. Öğrenciler, ‘Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması’, ‘Kütüphanelerin bakımı ve düzeni’ ve ‘Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi’ alanları için tercih yaptı. Öğrenciler her bir gün için 67 lira 36 kuruş alacak, ayrıca sigortaları yatırılacak.