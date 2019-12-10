2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu?
2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları tüm askere gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Askeraltına alınacak adaylar şimdiden askerlik yerleri hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayınlandı. 2000/1 askerlik yerleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı. Duyurunun yayınlanmasının ardından 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 askerlik yerleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 2000/1 askerlik yerleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
2000/1 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.