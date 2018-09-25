2000’den önce emekli olan SSK’lılarda en düşük maaş bin 896 liraya yükselecek

Emeklilerin ocak zammı netleşiyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı, tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, maaşlarda 108 lirayla 540 lira arasında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş yüzde 10.65 artışla bin 130 lira 17 kuruşa çıkacak.

NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek aylık ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da zam yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse, 5 bin 413 lira 21 kuruşa yükselecek. Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

AYRI AYRI HESAP YAPILIR

SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklilerinin zam hesaplamaları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 2 kez enflasyon oranı kadar zam alıyor. 6 aylık enflasyon maaşlara yansıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve fark alıyor.

2 ZAM BİRDEN

150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak. Düşük emekli maaşları seyyanen zamla bin liraya tamamlanacak. Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı ocakta alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içinde hayata geçirilecek. Düzenlemeyle düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak.

KASIMDA MECLİS GÜNDEMİNDE

Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. 100 günlük süre Kasım ayı içinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından ocak artışından yararlanacak. İyileştirme ocakta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

(Güneş)