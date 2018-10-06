2004’teki irade sayesinde, İHA ihracatçısı olduk

‘Kendi İHA’mızı, tankımızı, savaş gemimizi yapacağız’ denildi. Bugün ATAK varsa, milli gemimiz varsa, İHA’larımızı konuşuyorsak ve Afrin’de bu kadar başarıya imza atabiliyorsak o irade sayesinde” dedi.Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu’na katılan Bayraktar konuşmasında 2004’te ilk ekiplerinin bir bilgisayar ve az sayıdaki mühendisle işe başladığını anlattı. Bayraktar, Güneydoğu’da aylarca, yıllarca sahada kalarak tamamen kendi imkanları ile havacılık araçlarını ürettiklerini bildirdi.

SİLAHLI İHA’LAR

Bayraktar, “En son geliştirdiğimiz ürün Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı... Onun haricinde mini İHA var. O mini İHA, belki ufak bir uçak ama Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerinin envanterine giren ilk insansız hava araçları ve ihraç edilen ilk insansız hava aracı” dedi. Bayraktar TB2’nin son dönemde operasyonların vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.