2004’teki irade sayesinde, İHA ihracatçısı olduk
İHA’ların üreticisi Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 2004 yılında ‘yurt dışından hazır İHA’yı, savaş gemilerini, tankları alacağız’ şeklinde projeler olduğunu belirterek, “Hepsi bir anda, bir toplantıda iptal edildi.
‘Kendi İHA’mızı, tankımızı, savaş gemimizi yapacağız’ denildi. Bugün ATAK varsa, milli gemimiz varsa, İHA’larımızı konuşuyorsak ve Afrin’de bu kadar başarıya imza atabiliyorsak o irade sayesinde” dedi.Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu’na katılan Bayraktar konuşmasında 2004’te ilk ekiplerinin bir bilgisayar ve az sayıdaki mühendisle işe başladığını anlattı. Bayraktar, Güneydoğu’da aylarca, yıllarca sahada kalarak tamamen kendi imkanları ile havacılık araçlarını ürettiklerini bildirdi.
SİLAHLI İHA’LAR
Bayraktar, “En son geliştirdiğimiz ürün Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı... Onun haricinde mini İHA var. O mini İHA, belki ufak bir uçak ama Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetlerinin envanterine giren ilk insansız hava araçları ve ihraç edilen ilk insansız hava aracı” dedi. Bayraktar TB2’nin son dönemde operasyonların vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.
Afrin’de sadece yerli uçaklarımız uçabildi
İHA’ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Bayraktar “Afrin’de sadece bu geliştirdiğimiz, milli uçaklarımız uçabildi. Yurt dışından satın alınanların hiçbirisi uçamadı. Çünkü kullanıcı talimatnamesinde ‘bulut varsa, yağmur varsa, kar varsa uçma’ diyor. Uçma da askerimiz, polisimiz, kar kış demeden sahada... Biz de dedik ki ‘her türlü riski alırız, buyurun uçun.’ İsterseniz bin adet üretiriz” şeklinde konuştu.
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