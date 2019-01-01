2018 ekonomide böyle geçti

1 Mart: ABD Başkanı Donald Trump’ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ve yüzde 10 vergi getirileceğini açıklaması piyasaları tedirgin etti.

8 Mart:Moody’s, kurumların direncindeki süregelen kayıp ve dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması gerekçeleri ile Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdü, not görünümünü ‘durağan’ olarak belirledi.

16 Mart: Sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

21 Mart: FED faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 -1.75 aralığınaçıkardı.

22 Mart: Trump, Çin’e ek ticari tedbirler açıkladı.

30 Mart: Türkiye’nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolar oldu.

6 Nİsan: Türkşeker’ ait Bor Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Çay ve Kırşehir Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda verdi

9 Nİsan: Türkşeker’e ait Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt AŞ, Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Çay verdi.

12 Nİsan: Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

16 Nİsan: Türkşeker’e ait Turhal Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ verdi.

17 Nİsan: Türkiye ile İran arasında yerel para ile ilk para takası başlatıldı.

18 Nİsan: Türkiye’yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.

30 Nİsan: TürkAkım doğal gaz boru hattının derin sulardaki boru hattını döşeyen Pioneering Spirit gemisi Türkiye’nin Kıyıköy açıklarına kadar ulaştı.