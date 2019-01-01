2018 ekonomide böyle geçti
2018 yılında yaşanan ekonomik olayları sizler için derledik.
12 Ocak: Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca fuarların desteklenmesi kapsamında yapılacak ödemelerde doların baz alınmaması kararlaştırıldı.
17 Ocak: TürkAkım projesinde doğal gaz alım terminalinin inşaatına başlandı.
15 Ocak: Kanal İstanbul Projesi’nin güzergahı, 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendi.
25 Ocak: Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanmasına yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin, bazı istisnalar dışında döviz kredisi temin etmesi engellendi.
28 Ocak: TürkAkım projesinin 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattının açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümünün inşa edilmesiyle projede yolun yarısı geçildi.
30 Ocak: Sberbank, DenizBank’ı Emirates NBD’ye devretmek için görüşmelere başladı.
5 Şubat: Fed Başkanı Janet Yellen, görevini Jerome Powell’a devretti.
6 Şubat: Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumu, yüzde 49 hissesini devralmayı planladığı Akkuyu NGS’nin ortaklığından çekilme kararı aldı.
7 Şubat: Türkiye’nin ikinci FSRU’su (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) olan Botaş-Dörtyol FSRU terminali Hatay’ın Dörtyol’da devreye alındı.
13 Şubat: İkinci el araç ticaretine düzenleme geldi. Bundan böyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.
21 Şubat: Hazine Çin’in ‘Panda piyasası’nda tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Bank of China, HSBC ve ICBC’ye yetki verildi.
23 Şubat: S&P, Türkiye’nin kredi notunu “BB” seviyesinde teyit ederken, not görünümünü “negatif” olarak korudu.
1 Mart: ABD Başkanı Donald Trump’ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ve yüzde 10 vergi getirileceğini açıklaması piyasaları tedirgin etti.
8 Mart:Moody’s, kurumların direncindeki süregelen kayıp ve dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması gerekçeleri ile Türkiye’nin kredi notunu Ba1’den Ba2’ye düşürdü, not görünümünü ‘durağan’ olarak belirledi.
16 Mart: Sanayi üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.
21 Mart: FED faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1.50 -1.75 aralığınaçıkardı.
22 Mart: Trump, Çin’e ek ticari tedbirler açıkladı.
30 Mart: Türkiye’nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 13 milyar 176 milyon dolar oldu.
6 Nİsan: Türkşeker’ ait Bor Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 336 milyon lira ile Doğuş Çay ve Kırşehir Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 330 milyon lira ile Tutgu Gıda verdi
9 Nİsan: Türkşeker’e ait Çorum Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt AŞ, Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Çay verdi.
12 Nİsan: Başkentray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
16 Nİsan: Türkşeker’e ait Turhal Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 569 milyon lirayla Kayseri Şeker Fabrikası AŞ verdi.
17 Nİsan: Türkiye ile İran arasında yerel para ile ilk para takası başlatıldı.
18 Nİsan: Türkiye’yi haberleşme teknolojilerinde önde gelen ülkeler arasına sokan yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatları gerçekleştirildi.
30 Nİsan: TürkAkım doğal gaz boru hattının derin sulardaki boru hattını döşeyen Pioneering Spirit gemisi Türkiye’nin Kıyıköy açıklarına kadar ulaştı.
5 Mayıs: Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik KDV, 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı oranı da yüzde 4’ten 3’e indirildi.
7 Mayıs: Rekabet Kurulu’nca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınmasına izin verildi.
9 Mayıs: Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu topladı. Toplantıda, ‘piyasa dışı araçlara başvurulmayacağı, mali disiplinden vazgeçilmeyeceği’ mesajı verildi.
11 Mayıs:Yurt dışından getirilen varlığa ilişkin vergi düzenlemesi, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısı, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.
15 Mayıs: TOBB genel kurulunda Rifat Hisarcıklıoğlu 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanı seçildi.
16 Mayıs: TCMB, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini, gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri dikkate alınarak gerekli adımların atılacağını belirterek, piyasaya sözlü müdahalede bulundu.
18 Mayıs:Bakanlar Kurulu kararıyla konutun ardından iş yeri teslimlerinde de uygulanan KDV oranı, 31 Ekim’e kadar yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü.
22 Mayıs:Emirates NBD, Sberbank ile Denizbank’ın yüzde 99.85 hissesinin 14.6 milyar liraya satın alınması konusunda kesin anlaşmaya varıldığını bildirdi. Fitch Türkiye ile ilgili raporunda risklere atıfta bulundu.
31 Mayıs:Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi ‘Fatih’ Kocaeli’den Akdeniz’e uğurlandı.
1 Haziran: Moody’s Türkiye’nin, Fitch 25 bankanın notunu düşürmek için izlemeye aldığını açıkladı.
2 Haziran: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Türkiye’nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı yüzde 5 oldu.
5 Haziran: Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arayacak sondaj gemisi Fatih, Antalya’ya geldi.
7 Haziran:TCMB politika faizini, 125 baz puan artırarak yüzde 17,75’e çıkardı. Moody’s 17 bankanın notunu düşürdü. Antarktika’ya kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü’nün yeri Horseshoe Adası olarak belirlendi.
11 Haziran: 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi indirimi uygulanmasına ilişkin tebliğ yürürlüğe girdi.
12 Haziran: Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP’ın açılışı Eskişehir’de yapıldı.
14 Haziran: Trump, Çin’in teknoloji ürünlerine 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Açıklamanın ardından Çin de aynı tutarda tarım ve otomotiv sektörlerine yönelik ABD’ye ek vergi getirdi.
18 Haziran: Trump Çin’e 200 milyar dolarlık ek gümrük vergisi direktifi verdi.
23 Haziran: Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
26 Haziran: Bakanlar Kurulu kararıyla aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin bulunduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
27 Haziran: Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Finansman İmza Töreni yapıldı.
4 Temmuz: Yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım’a kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesinin önü açıldı.
6 Temmuz: TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen IŞIN Projesi kapsamında geliştirilen Işın Lazer Sistemi ve Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi ile yapılan atışlarda çelik plakalar başarıyla tahrip edildi.
9 Temmuz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte ekonomiyle ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlara yönelik uyum düzenlemeleri çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabine üyelerini açıkladı. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanı, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olurken, Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı olarak kabineye girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanlığına ise Bekir Pakdemirli getirildi.
13 Temmuz: Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB’dan BB’ye düşürdü, notun görünümünü ‘negatif’ olarak belirledi.
26 Temmuz: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çinli finans kuruluşlarından, enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketinin tamamlandığını bildirdi.
2 Ağustos: BDDK, kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırladı.
3 Ağustos: Başkan Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin göreve geldikten sonraki ‘ilk 100 günlük hedefi’ kamuoyuyla paylaşıldı. Hedefler arasında ekonominin çeşitli alanlarına yönelik projeler de yer aldı.
10 Ağusstos: Ticaret Bakanlığı, ABD yönetimi tarafından duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu bildirdi.
13 Ağustos: Türkiye’ye yönelik ‘finansal saldırı’ başlatıldı. Dolar 7.24 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankası bir dizi tedbir aldı. BTK tarafından, sosyal medyada “Dövizlerin devlet eliyle Türk Lirası’na çevrileceği’ ve ‘Dolar kurunun sabitleneceği” iddialarını yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlatıldı.
14 Ağustos: Sanayicilere yönelik 1.2 milyar liralık yeni destek programı devreye sokuldu.
15 Ağustos: ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
17 Ağustos: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesi sanayici, KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketini açıkladı. S&P ve Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü.
3 Eylül: Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2.30 artarken yıllık bazda yüzde 17.90 oldu.
4 Eylül: Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) paraf edildi.
13 Eylül: Döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmelerinin 30 gün içinde TL’ye dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
19 Eylül: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de üretilen malların etiketlerinde kullanılacak ‘Yerli Üretim Logosu’nu tanıttı. Ticaret Bakanlığınca, spekülatif fiyat hareketlerine karşı piyasa denetimleri başlatıldı.
20 Eylül: 2019-2021 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program, Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP’in onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. “Dengelenme, disiplin ve değişim” olarak üç ana temel üzerine oturtulan YEP’e göre, büyüme hedefleri, 2018 yılı için yüzde 3.8, 2019 yılı için yüzde 2.3, 2020 yılı için yüzde 3.5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi. Enflasyon hedefleri ise 2019 yılı için yüzde 15.9, 2020 yılı için yüzde 9.8, 2021 yılı için yüzde 6.0 olarak yer aldı. Rekabet Kurulunca, Google’a 93 milyon 83 bin lira idari para cezası verildi
27 Eylül: Erişah Arıcan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
1 Ekim: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ihracatının yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştığını, bunun, tarihin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı olduğunu açıkladı.
3 Ekim: Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için fiyat etiketlerinde “Yerli Üretim Logosu” kullanılması zorunluluğu getirildi.
4 Ekim: Rüzgar enerjisinde Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla için her biri 250’şer megavat olmak üzere toplam 1000 megavatlık YEKA ihalesi düzenleneceği bildirildi.
6 Ekim: Türkiye’de yerleşik kişilerin dövize endeksli gayrimenkul, menkul, iş, hizmet sözleşmeleri yapmasının önüne geçen ve mevcuttaki sözleşmelerin TL’ye çevrilmesini öngören düzenleme yayınlandı.
9 Ekim: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, ilgili bakanlıklar ve iş dünyasının katılımıyla ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ açıklandı. Programda, işletmelere ve KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğinden katılım gösterecek firmalarca uygulanacak yüzde 10’luk indirime kadar çeşitli önlemler yer aldı.
19 Ekim: SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen İzmir’in Aliağa ilçesindeki STAR Rafinerisi hizmete girdi.
23 Ekim: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı bütçesini Meclis’e sundu.
26 Ekim: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan AŞ arasında Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmatı (SOM) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi imzalandı.
30 Ekim: Türkiye’nin Akdeniz’deki ilk petrol sondajını gerçekleştirecek Fatih sondaj gemisi Antalya’dan yola çıktı.
31 Ekim: KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile konut satışlarında KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi ve tapu harçlarının binde 20’den binde 15’e düşürülmesi uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı. Mobilyada KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilirken, beyaz eşyada ÖTV oranları da sıfırlandı. Söz konusu dönemde 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV oranları 15’er puan düşürüldü, ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.
2 Kasım: Türkiye’nin gelir vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 53 milyon 583 bin lira vergi tahakkuk ettirilen Şarık Tara oldu. Kurumlar Vergisi’nde ise ilk sırada, 3.1 milyar lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hassas Güdüm Kiti 82’nin (HGK-82) yapılan testlerde, 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
5 Kasım: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a uygulanacak ikinci yaptırım paketinde petrol ithalatına ilişkin Türkiye’nin de dahil olduğu 8 ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıkladı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi’nde imzalar atıldı. ABD’nin İran’a yaptırımlarının 2. adımına resmen başlandı. Türkiye, 2019’a kadar istisna tanınan ülkeler arasında yer aldı.
8 Kasım: Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.
9 Kasım: Altay tankının seri üretim sözleşmesi, düzenlenen törenle imzalandı.
12 Kasım: “Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Mobil Uygulaması”nın hayata geçirildi. Yurt dışındaki bilim insanlarının yurda gelmesini teşvik amacıyla program başlatıldı.
19 Kasım: TürkAkımdeniz bölümü tamamlandı.
26 Kasım: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’de sığ deniz sondajına başlandığını duyurdu.
1 Aralık: ‘Varlık Barışı’ uygulamasında süre 6 ay uzatıldı. 12 aylık ihracat yüzde 7.8 artışla 168 milyar 77 milyon dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
2 Aralık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin uzay testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.
3 Aralık: Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, 1 Ocak 2019 itibarıyla Katar’ın OPEC’ten çekileceğini duyurdu.
7 Aralık: Türkiye’nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı başarıyla tamamlandı. İhraca 2.5 kat talep geldi.
8 Aralık: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haksız fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 81 ilde 6 bin 611 firmanın toplam 86 bin 282 ürünü denetlendiğini, 132 üretici firmadan yazılı savunma talep edildiğini açıkladı.
10 Aralık: Türkiye ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü.
11 Aralık: Ödemeler dengesi ekimde 2 milyar 770 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 39 milyar 403 milyon dolar oldu.
12 Aralık: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde T625 helikopterinin ismini açıkladı. Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, gökyüzünde Gökbey adıyla görev yapacak.
13 Aralık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ikinci 100 günlük icraat programını tanıttı. Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece 20 yıllık rüya gerçek oldu.
25 Aralık: Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
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