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2018 yılı son çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

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AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, en yüksek yüzde 1, en düşük ise yüzde 5,5 küçülme öngörmüştü.
 
Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 büyüme beklentisi en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde olmuştu.
 
Öte yandan ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 1 düzeyinde belirlenmişti.
 
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,6 büyümüştü.
 

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