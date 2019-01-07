2018’de 210 milyon yolcu uçtu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’de geçen yılın sonu itibarıyla hava yolunu kullanan yolcu sayısının, direkt transit yolcular dahil, bir önceki yıla göre yüzde 8.6 artarak 210 milyon 189 bin 945’e ulaştığını bildirdi.
Bakan Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
YÜZDE 8.6 ARTIŞ VAR
Geçen yılın aralık ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 62 bin 128, dış hatlarda ise 40 bin 978 olduğunu belirten Turhan, aynı ayda üst geçiş trafiğinin de 38 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğunu belirten Turhan, “2018’de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8.6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu” dedi.
111 BİN YOLCU KULLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018’de hizmete sunulan İstanbul Havalimanı’nda tarifeli seferlerin 31 Ekim 2018’de başladığını anımsatan Cahit Turhan, 31 Ekim-31 Aralık 2018’de iç hatlarda 487 uçakla 65 bin 124 yolcu trafiğinin, dış hatlarda ise 231 uçakla 30 bin 206 yolcu trafiğinin gerçekleştiğini söyledi. Turhan, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı’nda, söz konusu dönemde toplam 718 uçak trafiğiyle 95 bin 330 yolcuya hizmet verildiğini, günümüze kadar hava limanını kullanan yolcu sayısının 111 bin 371’e ulaştığını kaydetti.
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