2018’de 210 milyon yolcu uçtu

Bakan Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2018 yılına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

YÜZDE 8.6 ARTIŞ VAR

Geçen yılın aralık ayında, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 62 bin 128, dış hatlarda ise 40 bin 978 olduğunu belirten Turhan, aynı ayda üst geçiş trafiğinin de 38 bin 603 olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiğinin 112 milyon 758 bin 617, dış hat yolcu trafiğinin ise 97 milyon 231 bin 289 olduğunu belirten Turhan, “2018’de direkt transit yolcular da dahil edildiğinde hava yolunu kullanan toplam yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 8.6 artışla 210 milyon 189 bin 945 oldu” dedi.