'2018’de hava sahamızdan 15 saniyede bir uçak geçti'

Son yıllarda uçakla seyahat eden yolcu sayısında önemli artış görüldüğünü belirten Turhan, “10 yılda hava yoluyla taşınan yolcu sayısı her yıl ortalama yüzde 10.5 büyüyerek 62 milyondan 210 milyona yükseldi” dedi. Yurt içinde 2002’de iki merkezden 26 noktaya sadece THY’nin tarifeli sefer düzenlediği Türkiye’de, bugün iç hatlarda 6 hava yolu şirketinin, 7 merkezden toplam 56 noktaya sefer yapıldığını vurgulayan Turhan, 2003’te yurt dışında sadece 60 uçuş noktasına sefer düzenlenirken bu sayının 119 ülkede toplam 296 noktaya ulaştığını dile getirdi.

TURHAN: % 88’İ TİCARİ UÇUŞ

Turhan, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 5.4 artış göstererek, 1 milyon 914 bin 17’den 2 milyon 17 bin 763’e yükseldiğini ifade etti. Bakan Turhan, söz konusu dönemde, Türkiye semalarından her 15 saniyede bir uçak geçtiğini aktardı. Geçen yılın sonu itibarıyla havalimanlarına iniş ve kalkış gerçekleştiren uçakların yüzde 88’inin ticari uçuş yaptığını belirten Turhan, ticari uçuş sayısının geçen yıl 2017’ye göre yüzde 6.7 artarak, 1 milyon 357 bin 743’e çıktığını söyledi.