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Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti.' dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti." dedi. 
 
Bakan Pekcan, "2018'de ithalatımız yüzde 4,6 azalış ile 223,1 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

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