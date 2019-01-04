Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '2018'de ihracatımız yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık ihracatı gerçekleşti.' dedi.