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Ekonomi

2018'den beri kriz devam ediyor! ABD ve İngiltere arasında görüşmeler başladı

ABD ve İngiltere'nin, çelik ve alüminyum gümrük vergilerine yönelik uzun süredir devam eden ticaret anlaşmazlığını çözmeyi amaçlayan resmi görüşmeleri bugün başlatması bekleniyor.

Reuters19 Ocak 2022 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:42
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Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne-Marie Trevelyan bu hafta resmi görüşmeleri başlatmak amacıyla bir araya gelecek.

Kaynaklardan biri, iki tarafın müzakereler için takvim veya anlaşmaya varmak için son tarih açıklamasının beklenmediğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü sorulara yanıt vermezken, Washington'daki İngiltere büyükelçiliği sözcüsü de Reuters'ın görüşmelerle ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Çelik ve aluminyumdan alınan ek gümrük vergileri ABD'de önceki başkan Donald Trump döneminde 2018 yılında devreye alınmıştı. Trump, Mart 2018'de ulusal güvenlik gerekçesiyle ithal çelik ürünlerine %25, alüminyuma ise %10 gümrük vergisi getirmişti.

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